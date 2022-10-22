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Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html
Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра
Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 22.10.2022
Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра
Жители Херсона должны срочно покинуть город из-за угрозы обстрелов и терактов, сообщила местная администрация. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:33
2022-10-22T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Херсона должны срочно покинуть город из-за угрозы обстрелов и терактов, сообщила местная администрация.Власти подчеркнули, что ситуация на фронте остается напряженной. Есть вероятность нанесения массированных ударов по Херсону, а также диверсий. Уточняется также, что это касается всех подразделений и министерств гражданской администрации.Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", расположенного на Одесской площади, дом 4. Оттуда отправляются речные катера до города Алешки. По всем вопросам власти призвали звонить по телефону горячей линии: +7 800 301 99 99.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможном применении киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона. Кроме того, речь шла о подготовке украинскими войсками массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела города без разбора целей.Москва распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, это может привести к гибели тысяч людей.
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в мире, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон
15:33 22.10.2022 (обновлено: 18:45 22.10.2022)
 
Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра

Херсонская администрация призвала жителей срочно покинуть Херсон

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Херсона должны срочно покинуть город из-за угрозы обстрелов и терактов, сообщила местная администрация.
Власти подчеркнули, что ситуация на фронте остается напряженной. Есть вероятность нанесения массированных ударов по Херсону, а также диверсий.
"Все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!" — говорится в сообщении.
Уточняется также, что это касается всех подразделений и министерств гражданской администрации.
Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", расположенного на Одесской площади, дом 4. Оттуда отправляются речные катера до города Алешки. По всем вопросам власти призвали звонить по телефону горячей линии: +7 800 301 99 99.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможном применении киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона. Кроме того, речь шла о подготовке украинскими войсками массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела города без разбора целей.
Москва распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, это может привести к гибели тысяч людей.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:48
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсон
 
 
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