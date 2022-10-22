https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html

Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ

Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022

Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ

Обстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:36

2022-10-22T09:36

2022-10-22T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

владимир сальдо

херсонская область

россия

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Обстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Сегодня 22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Все находится под контролем", - сказал Стремоусов на видео, опубликованном в его Telegram-канале, отметив, что продолжается перемещение населения в безопасные районы.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20221022/oon-1825839052.html

херсонская область

россия

херсон

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Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсонская область , россия, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)