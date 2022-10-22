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Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ
Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022
Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ
Обстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:36
2022-10-22T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсонская область
россия
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Обстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Сегодня 22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Все находится под контролем", - сказал Стремоусов на видео, опубликованном в его Telegram-канале, отметив, что продолжается перемещение населения в безопасные районы.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсонская область , россия, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Херсон, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
09:36 22.10.2022
 
Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов сообщил об отбитых атаках ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Обстановка в Херсоне стабильная, атаки противника отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Сегодня 22 октября, 9 утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит (войсками) Минобороны РФ и Росгвардией. Все находится под контролем", - сказал Стремоусов на видео, опубликованном в его Telegram-канале, отметив, что продолжается перемещение населения в безопасные районы.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
04:51Специальная военная операция на Украине
Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовВладимир СальдоХерсонская областьРоссияХерсонФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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