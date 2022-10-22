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Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции - РИА Новости, 22.10.2022
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Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции - РИА Новости, 22.10.2022
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:57
2022-10-22T10:57
экономика
турция
россия
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Рано сейчас об этом говорить. Сначала необходимо прояснить, что и как мы будем делать. После прояснения всех деталей, станет ясна и цена вопроса", - сказал собеседник агентства.
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экономика, турция, россия
Экономика, Турция, Россия
10:57 22.10.2022
 
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции

Стоимость газового хаба в Турции будет понятна после прояснения деталей проекта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
"Рано сейчас об этом говорить. Сначала необходимо прояснить, что и как мы будем делать. После прояснения всех деталей, станет ясна и цена вопроса", - сказал собеседник агентства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:09
Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции
 
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