https://ria.ru/20221022/khab-1825869225.html
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции - РИА Новости, 22.10.2022
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:57
2022-10-22T10:57
2022-10-22T10:57
экономика
турция
россия
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Рано сейчас об этом говорить. Сначала необходимо прояснить, что и как мы будем делать. После прояснения всех деталей, станет ясна и цена вопроса", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221021/peskov-1825639444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия
Экономика, Турция, Россия
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
Стоимость газового хаба в Турции будет понятна после прояснения деталей проекта