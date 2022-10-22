https://ria.ru/20221022/khab-1825869225.html

Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции

Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции - РИА Новости, 22.10.2022

Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции

Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:57

2022-10-22T10:57

2022-10-22T10:57

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турция

россия

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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Рано сейчас об этом говорить. Сначала необходимо прояснить, что и как мы будем делать. После прояснения всех деталей, станет ясна и цена вопроса", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221021/peskov-1825639444.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, турция, россия