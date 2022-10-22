https://ria.ru/20221022/khab-1825868307.html
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник
Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:46
2022-10-22T10:46
2022-10-22T10:46
экономика
владимир путин
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_389:455:3072:1964_1920x0_80_0_0_b13f712e0b539e38e94a2b2e285eceda.jpg
АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221022/khab-1825850042.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14a7e6c88ec99a3d1844096307f59c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, турция
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник
Россия и Турция оценивают проектирование, строительство и маркетинг газового хаба