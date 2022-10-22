https://ria.ru/20221022/khab-1825868307.html

Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник

Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022

Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник

Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:46

2022-10-22T10:46

2022-10-22T10:46

экономика

владимир путин

россия

турция

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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221022/khab-1825850042.html

россия

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия, турция