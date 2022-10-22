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Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022
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Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник
Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:46
2022-10-22T10:46
экономика
владимир путин
россия
турция
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран", - сказал собеседник агентства.
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экономика, владимир путин, россия, турция
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция
10:46 22.10.2022
 
Россия и Турция ведут работу по созданию газового хаба, сообщил источник

Россия и Турция оценивают проектирование, строительство и маркетинг газового хаба

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Работа между Турцией и РФ по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
"Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран", - сказал собеседник агентства.
Символический сварной шов Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:34
Эксперт оценил предложение Путина о создании газового хаба в Турции
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияТурция
 
 
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