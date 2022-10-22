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Херсонские власти объяснили перебои с интернетом - РИА Новости, 22.10.2022
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Херсонские власти объяснили перебои с интернетом
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом - РИА Новости, 22.10.2022
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом
В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:25
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технологии
херсонская область
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает, сообщает администрация Херсонской области."Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.Инженеры министерства цифрового развития и массовых коммуникаций в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету, добавляется в сообщении.
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технологии, херсонская область , херсон
Технологии, Херсонская область , Херсон
22:25 22.10.2022
 
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом

Херсонские власти сообщили о перебоях с кабельным интернетом из-за технических работ

© Фото : Pexels / LucasМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает, сообщает администрация Херсонской области.
"Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:34
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью
Инженеры министерства цифрового развития и массовых коммуникаций в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету, добавляется в сообщении.
 
ТехнологииХерсонская областьХерсон
 
 
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