https://ria.ru/20221022/internet-1825973235.html

Херсонские власти объяснили перебои с интернетом

Херсонские власти объяснили перебои с интернетом - РИА Новости, 22.10.2022

Херсонские власти объяснили перебои с интернетом

В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T22:25

2022-10-22T22:25

2022-10-22T22:25

технологии

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает, сообщает администрация Херсонской области."Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.Инженеры министерства цифрового развития и массовых коммуникаций в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221017/svyaz-1824626212.html

херсонская область

херсон

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

технологии, херсонская область , херсон