https://ria.ru/20221022/internet-1825973235.html
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом - РИА Новости, 22.10.2022
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом
В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:25
2022-10-22T22:25
2022-10-22T22:25
технологии
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает, сообщает администрация Херсонской области."Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.Инженеры министерства цифрового развития и массовых коммуникаций в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету, добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, херсонская область , херсон
Технологии, Херсонская область , Херсон
Херсонские власти объяснили перебои с интернетом
Херсонские власти сообщили о перебоях с кабельным интернетом из-за технических работ