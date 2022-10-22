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На юге Украины зафиксировали проблемы с интернетом - РИА Новости, 22.10.2022
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На юге Украины зафиксировали проблемы с интернетом
На юге Украины зафиксировали проблемы с интернетом - РИА Новости, 22.10.2022
На юге Украины зафиксировали проблемы с интернетом
Перебои с подключением к интернету наблюдаются в субботу на юге Украины, сообщает организация NetBlocks. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:27
2022-10-22T16:27
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Перебои с подключением к интернету наблюдаются в субботу на юге Украины, сообщает организация NetBlocks."Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с интернетом на юге Украины", - говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
16:27 22.10.2022
 
На юге Украины зафиксировали проблемы с интернетом

На юге Украины зафиксировали перебои с подключением к интернету

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Перебои с подключением к интернету наблюдаются в субботу на юге Украины, сообщает организация NetBlocks.
"Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с интернетом на юге Украины", - говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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