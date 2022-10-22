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В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной - РИА Новости, 22.10.2022
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В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной
В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной - РИА Новости, 22.10.2022
В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной
Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель портала The... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:33
2022-10-22T16:22
в мире
джо байден
украина
сша
киев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.По его словам, намерения Зеленского любой ценой контролировать Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивают в него США. Хотя исторически украинский регион никогда не входил в интересы Америки."Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией", — уверен автор статьи.Также он заявил, что из-за подобной разницы во взглядах согласие между США и Украиной пошатнется, так как разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, джо байден, украина, сша, киев, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, Киев, НАТО
10:33 22.10.2022 (обновлено: 16:22 22.10.2022)
 
В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной

TAC: из-за агрессии Киева интересы США и Украины перестали совпадать

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
По его словам, намерения Зеленского любой ценой контролировать Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивают в него США. Хотя исторически украинский регион никогда не входил в интересы Америки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине
"Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией", — уверен автор статьи.
Также он заявил, что из-за подобной разницы во взглядах согласие между США и Украиной пошатнется, так как разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.

"Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса", — предупредил Бьюкенен.

На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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