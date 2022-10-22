https://ria.ru/20221022/interesy-1825866177.html

В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной

В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной - РИА Новости, 22.10.2022

В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной

Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель портала The... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:33

2022-10-22T10:33

2022-10-22T16:22

в мире

джо байден

украина

сша

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.По его словам, намерения Зеленского любой ценой контролировать Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивают в него США. Хотя исторически украинский регион никогда не входил в интересы Америки."Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией", — уверен автор статьи.Также он заявил, что из-за подобной разницы во взглядах согласие между США и Украиной пошатнется, так как разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221022/uspekh-1825850660.html

https://ria.ru/20221021/neft-1825819427.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, украина, сша, киев, нато