10:33 22.10.2022 (обновлено: 16:22 22.10.2022)
В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Украиной
TAC: из-за агрессии Киева интересы США и Украины перестали совпадать
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
"Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией", — уверен автор статьи.
Также он заявил, что из-за подобной разницы во взглядах согласие между США и Украиной пошатнется, так как разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
"Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса", — предупредил Бьюкенен.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.