https://ria.ru/20221022/infarkt-1825834254.html
Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта
Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта - РИА Новости, 22.10.2022
Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта
Как предотвратить фатальные последствия бессимптомного инфаркта, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T02:10
2022-10-22T02:10
2022-10-22T02:10
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Как предотвратить фатальные последствия бессимптомного инфаркта, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев. Он назвал нетипичные признаки некроза сердечной мышцы.По словам врача, инфаркт миокарда далеко не всегда сопровождается болью в грудной клетке.То, что инфаркт не сопровождался болевыми ощущениями, вовсе не делает его менее опасным, уточнил кардиолог."Инфаркт с болью или без – это всегда отмирание определенного участка сердечной мышцы. Любой инфаркт, ощущает его человек или нет, может привести к фатальным последствиям. Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться", – сказал Глеб Лунев.Он предупредил, что повторный инфаркт еще опаснее, чем первичный, поскольку на сердце уже имеется рубец. Кардиолог рекомендовал как минимум раз в год делать электрокардиограмму (ЭКГ): помимо прочего, это позволит узнать о перенесенном бессимптомном инфаркте и предотвратить его повторение.В ряде случаев инфаркту сопутствуют симптомы, которые человек может принять за признаки других недугов, продолжил врач."Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Поэтому пациент с панкреатитом или холециститом может выпить но-шпу и ждать эффекта, а у него в это время будет происходить некроз сердечной мышцы. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем. У пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением, тошнотой", – добавил Глеб Лунев в интервью радио Sputnik.При появлении всех этих симптомов, а также при сильной абдоминальной боли следует вызывать скорую, заключил кардиолог.
https://rsport.ria.ru/20220904/infarkt-1814366139.html
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общество, инфаркты, здоровье - общество
Общество, инфаркты, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта
Кардиолог Лунев назвал признаками бессимптомного инфаркта боль в животе, одышку и кашель
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Как предотвратить фатальные последствия бессимптомного инфаркта, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев. Он назвал нетипичные признаки некроза сердечной мышцы.
По словам врача, инфаркт миокарда далеко не всегда сопровождается болью в грудной клетке.
"Есть несколько типов инфаркта, которые проявляются совершенно другими симптомами или даже без них. Бывает, к нам на ЭКГ приходит пациент, и мы видим по результатам исследования, что он перенес инфаркт, но сам человек говорит, что у него ничего не болит. Это бессимптомный тип инфаркта, когда пациент не чувствует никакой боли, он бывает, например, у людей с сахарным диабетом. Мы в таких случаях пишем в карте, что пациент перенес инфаркт на ногах", – пояснил Глеб Лунев.
То, что инфаркт не сопровождался болевыми ощущениями, вовсе не делает его менее опасным, уточнил кардиолог.
"Инфаркт с болью или без – это всегда отмирание определенного участка сердечной мышцы. Любой инфаркт, ощущает его человек или нет, может привести к фатальным последствиям. Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться", – сказал Глеб Лунев.
Он предупредил, что повторный инфаркт еще опаснее, чем первичный, поскольку на сердце уже имеется рубец. Кардиолог рекомендовал как минимум раз в год делать электрокардиограмму (ЭКГ): помимо прочего, это позволит узнать о перенесенном бессимптомном инфаркте и предотвратить его повторение.
В ряде случаев инфаркту сопутствуют симптомы, которые человек может принять за признаки других недугов, продолжил врач.
"Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Поэтому пациент с панкреатитом или холециститом может выпить но-шпу и ждать эффекта, а у него в это время будет происходить некроз сердечной мышцы. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем. У пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением, тошнотой", – добавил Глеб Лунев в интервью радио Sputnik.
При появлении всех этих симптомов, а также при сильной абдоминальной боли следует вызывать скорую, заключил кардиолог.