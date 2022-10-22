https://ria.ru/20221022/infarkt-1825834254.html

Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта

Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта - РИА Новости, 22.10.2022

Врач предупредил об опасности бессимптомного инфаркта

Как предотвратить фатальные последствия бессимптомного инфаркта, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:10

2022-10-22T02:10

2022-10-22T02:10

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Как предотвратить фатальные последствия бессимптомного инфаркта, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, старший врач КДЦ Научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев. Он назвал нетипичные признаки некроза сердечной мышцы.По словам врача, инфаркт миокарда далеко не всегда сопровождается болью в грудной клетке.То, что инфаркт не сопровождался болевыми ощущениями, вовсе не делает его менее опасным, уточнил кардиолог."Инфаркт с болью или без – это всегда отмирание определенного участка сердечной мышцы. Любой инфаркт, ощущает его человек или нет, может привести к фатальным последствиям. Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться", – сказал Глеб Лунев.Он предупредил, что повторный инфаркт еще опаснее, чем первичный, поскольку на сердце уже имеется рубец. Кардиолог рекомендовал как минимум раз в год делать электрокардиограмму (ЭКГ): помимо прочего, это позволит узнать о перенесенном бессимптомном инфаркте и предотвратить его повторение.В ряде случаев инфаркту сопутствуют симптомы, которые человек может принять за признаки других недугов, продолжил врач."Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Поэтому пациент с панкреатитом или холециститом может выпить но-шпу и ждать эффекта, а у него в это время будет происходить некроз сердечной мышцы. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем. У пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением, тошнотой", – добавил Глеб Лунев в интервью радио Sputnik.При появлении всех этих симптомов, а также при сильной абдоминальной боли следует вызывать скорую, заключил кардиолог.

https://rsport.ria.ru/20220904/infarkt-1814366139.html

https://ria.ru/20220817/covid-19-1810118650.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, инфаркты, здоровье - общество