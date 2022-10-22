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Государственные информационные системы переведут на платформу "ГосТех" - РИА Новости, 22.10.2022
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Государственные информационные системы переведут на платформу "ГосТех"
Государственные информационные системы переведут на платформу "ГосТех" - РИА Новости, 22.10.2022
Государственные информационные системы переведут на платформу "ГосТех"
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, согласно которому к 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:38
2022-10-22T11:38
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, согласно которому к 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу "ГосТех", сообщается на сайте кабмина."К 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу "ГосТех", что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Концепцию развития платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин... Согласно утверждённой концепции, результаты этого эксперимента послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут её дальнейшему развитию", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 2023-2024 годах будут введена система управления платформой и информационная система "Госмаркет" (государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений).Также будут разработаны решения для обеспечения информационной безопасности, на новой платформе начнется процесс развития государственных информационных систем."Кроме того, в этот период будет разработана архитектура доменов "Здравоохранение", "Образование", "Городская среда и ЖКХ", "Строительство", "Транспорт", "Спорт", "Наука", "Экология", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в дальнейшем все государственные информационные системы будут разрабатываться и функционировать только на этой платформе.
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия
11:38 22.10.2022
 
Государственные информационные системы переведут на платформу "ГосТех"

Государственные информационные системы к 2024 году переведут на платформу "ГосТех"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, согласно которому к 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу "ГосТех", сообщается на сайте кабмина.
"К 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу "ГосТех", что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Концепцию развития платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин... Согласно утверждённой концепции, результаты этого эксперимента послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут её дальнейшему развитию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 2023-2024 годах будут введена система управления платформой и информационная система "Госмаркет" (государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений).
Также будут разработаны решения для обеспечения информационной безопасности, на новой платформе начнется процесс развития государственных информационных систем.
"Кроме того, в этот период будет разработана архитектура доменов "Здравоохранение", "Образование", "Городская среда и ЖКХ", "Строительство", "Транспорт", "Спорт", "Наука", "Экология", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в дальнейшем все государственные информационные системы будут разрабатываться и функционировать только на этой платформе.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:38
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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