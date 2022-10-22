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Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене - РИА Новости, 22.10.2022
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Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене
Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене - РИА Новости, 22.10.2022
Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене
Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, пишет запорожское издание "ЗаБор" со ссылкой... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:33
2022-10-22T23:44
мотор сич
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украина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, пишет запорожское издание "ЗаБор" со ссылкой на источники в силовых структурах.Обыски у директора "Мотор Сич" прошли в субботу. По данным СМИ, Богуслаев отказывался открывать двери и их пришлось вскрывать с помощью спецоборудования.По информации, которой располагают источники, окружение Богуслаева не отвечает на звонки. Предполагается, что обыски прошли не только у главы правления.Авиастроительный завод "Мотор Сич" был объектом разбирательств между Киевом и китайской компанией Beijing Skyrizon, входившей в число акционеров. Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил вернуть предприятие в госсобственность. После этого в Пекине потребовали компенсировать инвестору все убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В Арбитражном суде в Гааге отказались сообщить РИА Новости, приняла ли инстанция иск к рассмотрению."Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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мотор сич, вячеслав богуслаев, украина, в мире, киев
Мотор Сич, Вячеслав Богуслаев, Украина, В мире, Киев
22:33 22.10.2022 (обновлено: 23:44 22.10.2022)
 
Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене

Главу украинского "Мотор Сич" Богуслаева задержали в Запорожье по обвинению в госизмене

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, пишет запорожское издание "ЗаБор" со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Главу правления компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев", — уточняется в статье.

Обыски у директора "Мотор Сич" прошли в субботу. По данным СМИ, Богуслаев отказывался открывать двери и их пришлось вскрывать с помощью спецоборудования.
По информации, которой располагают источники, окружение Богуслаева не отвечает на звонки. Предполагается, что обыски прошли не только у главы правления.
Авиастроительный завод "Мотор Сич" был объектом разбирательств между Киевом и китайской компанией Beijing Skyrizon, входившей в число акционеров. Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил вернуть предприятие в госсобственность. После этого в Пекине потребовали компенсировать инвестору все убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В Арбитражном суде в Гааге отказались сообщить РИА Новости, приняла ли инстанция иск к рассмотрению.
"Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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Мотор СичВячеслав БогуслаевУкраинаВ миреКиев
 
 
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