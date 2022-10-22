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Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022
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Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022
Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины Каховской ГЭС будет крайне серьезным, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:57
2022-10-22T12:20
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
василий небензя
сергей суровикин
россия
киев
херсонская область
совет безопасности оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины Каховской ГЭС будет крайне серьезным, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."О масштабе катастрофы лучше даже не думать, так как она охватит практически всю Херсонскую область, расположенную ниже Каховской ГЭС. Будут затоплены значительные территории – это нанесет крайне серьезный ущерб. Ситуация достаточно серьезная, во всяком случае ее нельзя воспринимать с прохладцей", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, сказал он. Тем не менее к возможным сложностям необходимо быть готовыми, добавил он.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), василий небензя, сергей суровикин, россия, киев, херсонская область , совет безопасности оон, оон
В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Василий Небензя, Сергей Суровикин, Россия, Киев, Херсонская область , Совет Безопасности ООН, ООН
11:57 22.10.2022 (обновлено: 12:20 22.10.2022)
 
Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Власти: ущерб в случае разрушения Каховской ГЭС будет очень серьезным

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины Каховской ГЭС будет крайне серьезным, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Въезд на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью
"О масштабе катастрофы лучше даже не думать, так как она охватит практически всю Херсонскую область, расположенную ниже Каховской ГЭС. Будут затоплены значительные территории – это нанесет крайне серьезный ущерб. Ситуация достаточно серьезная, во всяком случае ее нельзя воспринимать с прохладцей", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".
Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, сказал он. Тем не менее к возможным сложностям необходимо быть готовыми, добавил он.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 23:45Специальная военная операция на Украине
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
 
В миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Василий НебензяСергей СуровикинРоссияКиевХерсонская областьСовет Безопасности ООНООН
 
 
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