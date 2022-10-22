https://ria.ru/20221022/ges-1825877356.html

Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022

Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины Каховской ГЭС будет крайне серьезным, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:57

2022-10-22T11:57

2022-10-22T12:20

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

василий небензя

сергей суровикин

россия

киев

херсонская область

совет безопасности оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины Каховской ГЭС будет крайне серьезным, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."О масштабе катастрофы лучше даже не думать, так как она охватит практически всю Херсонскую область, расположенную ниже Каховской ГЭС. Будут затоплены значительные территории – это нанесет крайне серьезный ущерб. Ситуация достаточно серьезная, во всяком случае ее нельзя воспринимать с прохладцей", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, сказал он. Тем не менее к возможным сложностям необходимо быть готовыми, добавил он.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

https://ria.ru/20221022/ges-1825876929.html

https://ria.ru/20221021/damba-1825828710.html

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киев

херсонская область

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Дарья Буймова

в мире, владимир леонтьев (новая каховка), василий небензя, сергей суровикин, россия, киев, херсонская область , совет безопасности оон, оон