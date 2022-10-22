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Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью - РИА Новости, 22.10.2022
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Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью
Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью - РИА Новости, 22.10.2022
Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью
Заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией, сказал глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:54
2022-10-22T11:56
владимир леонтьев (новая каховка)
василий небензя
киев
новая каховка
совет безопасности оон
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владимир зеленский
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС."Инсинуации на счет заминирования ГЭС еще с апреля месяца, в каком воспаленном мозгу это возникло – это совершенно откровенная ложь. Я на ГЭС был 24 февраля впервые и часто бываю там. Никакой речи не ведется о минировании со стороны РФ. Наоборот, задача - минимизировать присутствие войск на гражданском объекте. Но ГЭС ежедневно подвергается обстрелам (украинских войск), вчера было 5 или 6 обстрелов, мы уже перестали считать", – сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная, но необходимо с большим вниманием готовиться к возможным сложностям. "В принципе мы готовы", – добавил он.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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владимир леонтьев (новая каховка), василий небензя, киев, новая каховка, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский, россия
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Василий Небензя, Киев, Новая Каховка, Совет Безопасности ООН, ООН, Владимир Зеленский, Россия
11:54 22.10.2022 (обновлено: 11:56 22.10.2022)
 
Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью

Глава администрации Леонтьев назвал заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС
Въезд на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Въезд на Каховскую ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.
"Инсинуации на счет заминирования ГЭС еще с апреля месяца, в каком воспаленном мозгу это возникло – это совершенно откровенная ложь. Я на ГЭС был 24 февраля впервые и часто бываю там. Никакой речи не ведется о минировании со стороны РФ. Наоборот, задача - минимизировать присутствие войск на гражданском объекте. Но ГЭС ежедневно подвергается обстрелам (украинских войск), вчера было 5 или 6 обстрелов, мы уже перестали считать", – сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".
Он добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная, но необходимо с большим вниманием готовиться к возможным сложностям. "В принципе мы готовы", – добавил он.
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Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Василий НебензяКиевНовая КаховкаСовет Безопасности ООНООНВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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