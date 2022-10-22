https://ria.ru/20221022/ges-1825876929.html

Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью

Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью - РИА Новости, 22.10.2022

Власти назвали заявления Киева о минировании Каховской ГЭС ложью

Заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией, сказал глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:54

2022-10-22T11:54

2022-10-22T11:56

владимир леонтьев (новая каховка)

василий небензя

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новая каховка

совет безопасности оон

оон

владимир зеленский

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС."Инсинуации на счет заминирования ГЭС еще с апреля месяца, в каком воспаленном мозгу это возникло – это совершенно откровенная ложь. Я на ГЭС был 24 февраля впервые и часто бываю там. Никакой речи не ведется о минировании со стороны РФ. Наоборот, задача - минимизировать присутствие войск на гражданском объекте. Но ГЭС ежедневно подвергается обстрелам (украинских войск), вчера было 5 или 6 обстрелов, мы уже перестали считать", – сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная, но необходимо с большим вниманием готовиться к возможным сложностям. "В принципе мы готовы", – добавил он.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20221021/ges-1825646932.html

https://ria.ru/20221021/damba-1825828710.html

киев

новая каховка

россия

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Варвара Скокшина

владимир леонтьев (новая каховка), василий небензя, киев, новая каховка, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский, россия