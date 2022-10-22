https://ria.ru/20221022/genetika-1825867636.html

Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики

Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики - РИА Новости, 22.10.2022

Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики

Обновление программы развития генетики в РФ должно учитывать мировую обстановку, важно сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:43

2022-10-22T10:43

2022-10-22T10:43

технологии

татьяна голикова

андрей фурсенко

россия

наука

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обновление программы развития генетики в РФ должно учитывать мировую обстановку, важно сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера журналистам сообщили, что она и помощник президента РФ Андрей Фурсенко провели заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий."С учетом текущей мировой обстановки важно при реализации программы сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, а также на ускорении реализации задач, которые поставлены генетической программой и имеют приоритетное значение уже сейчас. Президентом страны было дано поручение по продлению программы до 2030 года и, безусловно, это продление должно учитывать те вызовы, перед которыми мы с вами стоим", –привели в аппарате вице-премьера слова Голиковой.Участники заседания обсудили продление Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2030 года и план реализации программы на 2022-2024 годы.Программой определены четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии.С 2019 года в рамках программы созданы и функционируют три центра геномных исследований мирового уровня - Курчатовский геномный центр, Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, Центр генетических исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости.

https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html

https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html

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Дарья Буймова

технологии, татьяна голикова, андрей фурсенко, россия, наука