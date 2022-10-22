https://ria.ru/20221022/genetika-1825867636.html
Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики
Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики - РИА Новости, 22.10.2022
Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики
Обновление программы развития генетики в РФ должно учитывать мировую обстановку, важно сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:43
2022-10-22T10:43
2022-10-22T10:43
технологии
татьяна голикова
андрей фурсенко
россия
наука
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обновление программы развития генетики в РФ должно учитывать мировую обстановку, важно сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера журналистам сообщили, что она и помощник президента РФ Андрей Фурсенко провели заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий."С учетом текущей мировой обстановки важно при реализации программы сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, а также на ускорении реализации задач, которые поставлены генетической программой и имеют приоритетное значение уже сейчас. Президентом страны было дано поручение по продлению программы до 2030 года и, безусловно, это продление должно учитывать те вызовы, перед которыми мы с вами стоим", –привели в аппарате вице-премьера слова Голиковой.Участники заседания обсудили продление Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2030 года и план реализации программы на 2022-2024 годы.Программой определены четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии.С 2019 года в рамках программы созданы и функционируют три центра геномных исследований мирового уровня - Курчатовский геномный центр, Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, Центр генетических исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости.
https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, татьяна голикова, андрей фурсенко, россия, наука
Технологии, Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко, Россия, Наука
Голикова рассказала об обновлении программы развития генетики
Вице-премьер Голикова: обновление программы развития генетики должно учитывать обстановку
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обновление программы развития генетики в РФ должно учитывать мировую обстановку, важно сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В аппарате вице-премьера журналистам сообщили, что она и помощник президента РФ Андрей Фурсенко
провели заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
"С учетом текущей мировой обстановки важно при реализации программы сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, а также на ускорении реализации задач, которые поставлены генетической программой и имеют приоритетное значение уже сейчас. Президентом страны было дано поручение по продлению программы до 2030 года и, безусловно, это продление должно учитывать те вызовы, перед которыми мы с вами стоим", –привели в аппарате вице-премьера слова Голиковой.
Участники заседания обсудили продление Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2030 года и план реализации программы на 2022-2024 годы.
Программой определены четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии.
С 2019 года в рамках программы созданы и функционируют три центра геномных исследований мирового уровня - Курчатовский геномный центр, Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, Центр генетических исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости.