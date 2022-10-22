https://ria.ru/20221022/finansirovanie-1825979133.html

На космический проект "Сфера" направили 14 миллиардов рублей из госбюджета

На космический проект "Сфера" направили 14 миллиардов рублей из госбюджета - РИА Новости, 22.10.2022

На космический проект "Сфера" направили 14 миллиардов рублей из госбюджета

Проект создания многоспутниковой группировки "Сфера" получил в 2022 году госфинансирование в размере 14 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах планируется... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:22

2022-10-22T23:22

2022-10-22T23:24

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскосмос

космос - риа наука

экономика

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 22 окт — РИА Новости. Проект создания многоспутниковой группировки "Сфера" получил в 2022 году госфинансирование в размере 14 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.Он напомнил, что проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта – достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности РФ.Это ракета с космическими аппаратами "Гонец-М" и демонстрационным спутником "Скиф-Д", который по сути является первым запущенным на орбиту спутником проекта "Сфера". В Минпромторге также уточнили, что "Союз-2.1б" была запущена на новом типе топлива нафтиле – экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок.Как ранее рассказывали в "Роскосмосе", реализация проекта "Сфера" даст РФ широкополосный доступ в интернет, а также интернет вещей для 50 миллионов пользователей. Появится собственное цифровое радиовещание. Кроме того, "Сфера" обеспечит специальную связь - президентскую, правительственную, ведомственную.Требуемый объем финансирования проекта - 180 миллиардов рублей. Как в июле уточнял занимавший тогда пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, правительство РФ пока одобрило его финансирование в объёме 95 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html

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денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос, космос - риа наука, экономика