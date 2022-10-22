https://ria.ru/20221022/energodar-1825936012.html

Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе

Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе - РИА Новости, 22.10.2022

Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе

Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:25

2022-10-22T17:25

2022-10-22T17:25

запорожская область

энергодар

происшествия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга.Энергодар был полностью обесточен после нанесенного на прошлой неделе украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч ". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.Волга сообщил, что на сегодняшний день из-за повреждения охладителя масляного трансформатора 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии."До сих пор происходят аварийные отключения по всем микрорайонам Энергодара. Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена!", - написал глава администрации города в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, энергодар, происшествия