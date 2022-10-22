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Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе - РИА Новости, 22.10.2022
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Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе - РИА Новости, 22.10.2022
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе
Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:25
2022-10-22T17:25
запорожская область
энергодар
происшествия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга.Энергодар был полностью обесточен после нанесенного на прошлой неделе украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч ". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.Волга сообщил, что на сегодняшний день из-за повреждения охладителя масляного трансформатора 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии."До сих пор происходят аварийные отключения по всем микрорайонам Энергодара. Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена!", - написал глава администрации города в своем Telegram-канале.
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запорожская область, энергодар, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Происшествия
17:25 22.10.2022
 
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе

Власти Энергодара пообещали решить проблему с электроснабжением города на следующей неделе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание администрации города Энергодар, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание администрации города Энергодар, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание администрации города Энергодар, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга.
Энергодар был полностью обесточен после нанесенного на прошлой неделе украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч ". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.
Волга сообщил, что на сегодняшний день из-за повреждения охладителя масляного трансформатора 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии.
"До сих пор происходят аварийные отключения по всем микрорайонам Энергодара. Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена!", - написал глава администрации города в своем Telegram-канале.
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