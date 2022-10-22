https://ria.ru/20221022/energodar-1825936012.html
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе - РИА Новости, 22.10.2022
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе
Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:25
2022-10-22T17:25
2022-10-22T17:25
запорожская область
энергодар
происшествия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил глава администрации города Александр Волга.Энергодар был полностью обесточен после нанесенного на прошлой неделе украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч ". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.Волга сообщил, что на сегодняшний день из-за повреждения охладителя масляного трансформатора 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии."До сих пор происходят аварийные отключения по всем микрорайонам Энергодара. Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена!", - написал глава администрации города в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, энергодар, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Происшествия
Проблему электроснабжения в Энергодаре пообещали решить на следующей неделе
Власти Энергодара пообещали решить проблему с электроснабжением города на следующей неделе
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.
Проблема с перебоями электроснабжения в Энергодаре Запорожской области будет решена на следующей неделе, заверил
глава администрации города Александр Волга.
Энергодар был полностью обесточен после нанесенного на прошлой неделе украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч ". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.
Волга сообщил, что на сегодняшний день из-за повреждения охладителя масляного трансформатора 50 тысяч мирных жителей Энергодара страдают от перебоев электроэнергии.
"До сих пор происходят аварийные отключения по всем микрорайонам Энергодара. Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена!", - написал глава администрации города в своем Telegram-канале.