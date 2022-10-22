https://ria.ru/20221022/energodar-1825858612.html

Экс-командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях

Экс-командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях - РИА Новости, 22.10.2022

Экс-командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях

Один из бывших командиров украинской теробороны города Энергодара Виталий Деменко сообщил РИА Новости, что добровольно решил передать данные на членов своей... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:46

2022-10-22T09:46

2022-10-22T10:04

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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безопасность

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ЭНЕРГОДАР, 22 окт - РИА Новости. Один из бывших командиров украинской теробороны города Энергодара Виталий Деменко сообщил РИА Новости, что добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам и отказался участвовать в диверсиях против мирного населения.Как рассказал сам Деменко, он и его группа из 34 боевиков подчинялась главе теробороны города Ивану Романенко, который призывал устраивать диверсии."Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет", - пояснил собеседник.Во избежание проблем и провокаций Деменко добровольно решил передать списки своей группы российским силовикам."Я информацию по всем дал и их задержали, нашли оружие и изъяли... Я осознал, что спецоперация - это лучший вариант, и что войны и кровопролития не нужно", - признался он.По его словам, население Украины было зомбировано через средства пропаганды и не знало правды о происходящем.Также в ходе специальных мероприятий был задержан другой боевик теробороны Энергодара - Александр Халин, у которого нашли ручной пулемет РПК-74. Он рассказал, что в феврале ему выдали оружие для участия в боевых действиях.После освобождения Энергодара российскими войсками он корректировал артиллерийский огонь украинских формировний по жилому кварталу, причем в котором находилась его собственная квартира."Было около четырех прилетов... Горел наш двор, машины, стоянки, и в первом подъезде был также прилет. Я это все снял на свой телефон для дальнейшей передачи вооруженным силам Украины, чтобы они наносили удары по моим корректировкам", - признался задержанный, добавив, что не знает теперь как смотреть своим соседям в глаза.

https://ria.ru/20221019/energodar-1825054655.html

https://ria.ru/20221020/energodar-1825424515.html

https://ria.ru/20221015/boevik-1824330578.html

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Экс-командир теробороны Энергодара об отказе участвовать в диверсиях против мирного населения Один из бывших командиров так называемой теробороны Энергодара сообщил РИА Новости, что добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам и отказался участвовать в диверсиях против мирного населения. 2022-10-22T09:46 true PT4M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы украины, энергодар, безопасность