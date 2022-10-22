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В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:07
2022-10-22T14:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
валентин резниченко
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко."В нашей области начались аварийные отключения электричества. Энергосистема страны не выдерживает нагрузки...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.Чиновник призвал местных жителей к максимальной экономии. "Тотальная экономия! Это необходимость. Она должна стать правилом нашей жизни", - добавил Резниченко.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.В последствии компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
https://ria.ru/20221022/rovno-1825886036.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, валентин резниченко, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Валентин Резниченко, Украина
14:07 22.10.2022
 
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии

Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил об аварийных отключениях электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
"В нашей области начались аварийные отключения электричества. Энергосистема страны не выдерживает нагрузки...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.
Чиновник призвал местных жителей к максимальной экономии. "Тотальная экономия! Это необходимость. Она должна стать правилом нашей жизни", - добавил Резниченко.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
В последствии компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
12:56
В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьВалентин РезниченкоУкраина
 
 
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