https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html

В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии

В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022

В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:07

2022-10-22T14:07

2022-10-22T14:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

валентин резниченко

украина

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко."В нашей области начались аварийные отключения электричества. Энергосистема страны не выдерживает нагрузки...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.Чиновник призвал местных жителей к максимальной экономии. "Тотальная экономия! Это необходимость. Она должна стать правилом нашей жизни", - добавил Резниченко.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.В последствии компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.

https://ria.ru/20221022/rovno-1825886036.html

днепропетровская область

украина

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, валентин резниченко, украина