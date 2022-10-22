https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:07
2022-10-22T14:07
2022-10-22T14:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
валентин резниченко
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области, энергосистема не выдерживает, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко."В нашей области начались аварийные отключения электричества. Энергосистема страны не выдерживает нагрузки...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.Чиновник призвал местных жителей к максимальной экономии. "Тотальная экономия! Это необходимость. Она должна стать правилом нашей жизни", - добавил Резниченко.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.В последствии компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
https://ria.ru/20221022/rovno-1825886036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, валентин резниченко, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Валентин Резниченко, Украина
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил об аварийных отключениях электроэнергии