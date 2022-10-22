https://ria.ru/20221022/dtp-1825975771.html

Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве

Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве - РИА Новости, 22.10.2022

Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве

Водитель Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на улице Богданова в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T22:53

2022-10-22T22:53

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происшествия

москва

audi a8

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Водитель Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на улице Богданова в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения погибли на месте, уточнили в ведомстве.Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на опьянение.Столичное управление СК сообщило, что прокуратура согласовала передачу материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 264 УК РФ.На место ДТП прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов. Он координирует работу правоохранительных органов.Кроме того, столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и привлечение виновного к ответственности.Управление СК, в свою очередь, сообщило, что прокуратура согласовала передачу материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса России.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, audi a8, прокуратура г. москвы