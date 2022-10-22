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Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве
Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве - РИА Новости, 22.10.2022
Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве
Водитель Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на улице Богданова в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:53
2022-10-22T22:53
2022-10-22T23:51
происшествия
москва
audi a8
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Водитель Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на улице Богданова в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения погибли на месте, уточнили в ведомстве.Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на опьянение.Столичное управление СК сообщило, что прокуратура согласовала передачу материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 264 УК РФ.На место ДТП прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов. Он координирует работу правоохранительных органов.Кроме того, столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и привлечение виновного к ответственности.Управление СК, в свою очередь, сообщило, что прокуратура согласовала передачу материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, audi a8, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Audi A8, Прокуратура г. Москвы
22:53 22.10.2022 (обновлено: 23:51 22.10.2022)
Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве
Водитель насмерть сбил женщину с ребенком, переходивших по пешеходному переходу в Москве
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Водитель Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на улице Богданова в Москве, сообщается
в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"На улице Богданова 37-летний водитель автомобиля "Ауди A6" совершил наезд на женщину с ребенком, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу", — говорится в сообщении.
Женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения погибли на месте, уточнили в ведомстве.
Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на опьянение.
Столичное управление СК сообщило, что прокуратура согласовала передачу материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 264 УК РФ.
На место ДТП прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов. Он координирует работу правоохранительных органов.
Кроме того, столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и привлечение виновного к ответственности.
Управление СК, в свою очередь, сообщило, что прокуратура согласовала передачу материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса России.