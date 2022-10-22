04:24 22.10.2022 (обновлено: 06:56 22.10.2022)
В Подмосковье завели уголовное дело из-за смертельной аварии
В отношении водителя Porsche, спровоцировавшего смертельное ДТП, завели уголовное дело
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской областиДТП с участием минивэна
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
ДТП с участием минивэна. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи УМВД России по Красногорску возбудили уголовное дело в отношении водителя Porsche, спровоцировавшего аварию со смертельным исходом и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.
Ранее сообщалось, что 21 октября в 01:55 на 2-км Путилковского шоссе случилась авария: водитель, управляя автомобилем марки Porsche, выехал на красный свет на перекресток, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Huyndai. Водитель Porsche скрылся с места происшествия.
"УМВД России по г.о. Красногорск возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Путилковском шоссе... В результате ДТП пассажир автомобиля Huyndai скончался, водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение... Водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по г. о. Химки, находившийся в момент ДТП вне службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие завело уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Дальнейшим расследованием будет заниматься подразделение следственного комитета по Красногорску.
"По факту ДТП назначено проведение служебной проверки, по результатам которой данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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