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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/donetsk-1825889249.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, обстрелу подвергся Киевский район города, сообщило... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:18
2022-10-22T13:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, обстрелу подвергся Киевский район города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.13 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Горловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:18 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, обстрелу подвергся Киевский район города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.13 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:36Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Горловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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