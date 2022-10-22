Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/donetsk-1825888644.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 22.10.2022
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:13
2022-10-22T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4e5a4934db07431a8b671ef54d324a64.jpg
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Кировский район города. По улице Бирюзова ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в субботу неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_022af555b51853e71b84d7f8d37c6340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
13:13 22.10.2022
 
При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Кировского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ДНР
Сотрудники противопожарной службы ДНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики обстреляли Кировский район города. По улице Бирюзова ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в субботу неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Жители Херсона во время перевозки на левый берег Днепра
Вчера, 16:58Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстрел гражданской переправы в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала