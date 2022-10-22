https://ria.ru/20221022/donetsk-1825888644.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 22.10.2022

При обстреле Донецка пострадала женщина

Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:13

2022-10-22T13:13

2022-10-22T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Кировский район города. По улице Бирюзова ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в субботу неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика