https://ria.ru/20221022/donetsk-1825888644.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 22.10.2022
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:13
2022-10-22T13:13
2022-10-22T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Кировский район города. По улице Бирюзова ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в субботу неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Кировского района Донецка пострадала женщина