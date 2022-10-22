https://ria.ru/20221022/donetsk-1825882085.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска в 11.54 мск выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:24
2022-10-22T12:24
2022-10-22T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.54 мск выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.54 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Новоселовке и Горловке, по ним было выпущено в общей сложности 17 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20221022/rubezhnoe-1825881366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО "Град"