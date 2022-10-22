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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска в 11.25 мск выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:21
2022-10-22T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
12:21 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:37Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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