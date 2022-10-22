https://ria.ru/20221022/donetsk-1825880928.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска в 11.25 мск выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:21

2022-10-22T12:21

2022-10-22T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/donbass-1825866942.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк