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Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/donetsk-1825864433.html
Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов
Украинские войска в течение полутора часов ведут обстрел Донецка и окрестностей, следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:23
2022-10-22T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
макеевка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение полутора часов ведут обстрел Донецка и окрестностей, следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).С 08.04 по 09.39 ведомством были зафиксированы восемь обстрелов Донецка, в ходе которых украинские войска выпустили по городу 26 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Город-спутник Донецка Макеевку украинские войска обстреляли дважды: в 08.32 и в 9.32. По городу выпустили шесть нарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска в 09.05 обстреляли поселок Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и населенный пункт Минеральное, по которому в 08.49 выпустили три снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, НАТО, СЦКК
10:23 22.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов

Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 26 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВитрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение полутора часов ведут обстрел Донецка и окрестностей, следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
С 08.04 по 09.39 ведомством были зафиксированы восемь обстрелов Донецка, в ходе которых украинские войска выпустили по городу 26 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Город-спутник Донецка Макеевку украинские войска обстреляли дважды: в 08.32 и в 9.32. По городу выпустили шесть нарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска в 09.05 обстреляли поселок Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и населенный пункт Минеральное, по которому в 08.49 выпустили три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:01
Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаНАТОСЦКК
 
 
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