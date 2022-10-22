https://ria.ru/20221022/donetsk-1825864433.html

Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов

Украинские войска в течение полутора часов ведут обстрел Донецка и окрестностей, следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:23

2022-10-22T10:23

2022-10-22T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение полутора часов ведут обстрел Донецка и окрестностей, следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).С 08.04 по 09.39 ведомством были зафиксированы восемь обстрелов Донецка, в ходе которых украинские войска выпустили по городу 26 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Город-спутник Донецка Макеевку украинские войска обстреляли дважды: в 08.32 и в 9.32. По городу выпустили шесть нарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска в 09.05 обстреляли поселок Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и населенный пункт Минеральное, по которому в 08.49 выпустили три снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк