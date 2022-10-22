Украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 26 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВитрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение полутора часов ведут обстрел Донецка и окрестностей, следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
С 08.04 по 09.39 ведомством были зафиксированы восемь обстрелов Донецка, в ходе которых украинские войска выпустили по городу 26 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Город-спутник Донецка Макеевку украинские войска обстреляли дважды: в 08.32 и в 9.32. По городу выпустили шесть нарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска в 09.05 обстреляли поселок Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и населенный пункт Минеральное, по которому в 08.49 выпустили три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.