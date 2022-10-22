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Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
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Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР
Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР
Брянские специалисты завершили работы по восстановлению школ и детских садов в подшефном луганском городе Брянка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:23
2022-10-22T15:23
общество
александр богомаз
брянка
брянская область
луганская народная республика
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БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Брянские специалисты завершили работы по восстановлению школ и детских садов в подшефном луганском городе Брянка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".В мае этого года губернатор Брянской области объявил, что регион берет шефство над городом Брянка Луганской Народной Республики и будет помогать там восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры."Брянка - наш подшефный город, мы на сегодняшний день заканчиваем все работы, что касаются школ, поликлиник, детских садов. Мы построили три котельные - две на газе, одна на угле", - сказал Богомаз.Он отметил, что брянский бизнес закупил и поставил в подшефный город технику – краны, машины, грейдеры, погрузчики - почти на 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221014/stroiteli-1824073779.html
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брянка
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общество, александр богомаз, брянка, брянская область, луганская народная республика
Общество, Александр Богомаз, Брянка, Брянская область, Луганская Народная Республика
15:23 22.10.2022
 
Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР

Брянские специалисты завершили восстановление школ и детсадов в подшефной луганской Брянке

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкРемонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Брянские специалисты завершили работы по восстановлению школ и детских садов в подшефном луганском городе Брянка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".
В мае этого года губернатор Брянской области объявил, что регион берет шефство над городом Брянка Луганской Народной Республики и будет помогать там восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры.
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"Брянка - наш подшефный город, мы на сегодняшний день заканчиваем все работы, что касаются школ, поликлиник, детских садов. Мы построили три котельные - две на газе, одна на угле", - сказал Богомаз.
Он отметил, что брянский бизнес закупил и поставил в подшефный город технику – краны, машины, грейдеры, погрузчики - почти на 100 миллионов рублей.
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ОбществоАлександр БогомазБрянкаБрянская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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