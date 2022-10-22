https://ria.ru/20221022/donbass-1825911448.html

Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР

Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022

Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР

Брянские специалисты завершили работы по восстановлению школ и детских садов в подшефном луганском городе Брянка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:23

2022-10-22T15:23

2022-10-22T15:23

общество

александр богомаз

брянка

брянская область

луганская народная республика

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БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Брянские специалисты завершили работы по восстановлению школ и детских садов в подшефном луганском городе Брянка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".В мае этого года губернатор Брянской области объявил, что регион берет шефство над городом Брянка Луганской Народной Республики и будет помогать там восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры."Брянка - наш подшефный город, мы на сегодняшний день заканчиваем все работы, что касаются школ, поликлиник, детских садов. Мы построили три котельные - две на газе, одна на угле", - сказал Богомаз.Он отметил, что брянский бизнес закупил и поставил в подшефный город технику – краны, машины, грейдеры, погрузчики - почти на 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221014/stroiteli-1824073779.html

https://ria.ru/20221012/pomosch-1823536159.html

брянка

брянская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

общество, александр богомаз, брянка, брянская область, луганская народная республика