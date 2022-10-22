https://ria.ru/20221022/donbass-1825866942.html

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 22.10.2022

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2022-10-22T10:37

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221022/dnr-1825849289.html

https://ria.ru/20221022/obstrel-1825858962.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк