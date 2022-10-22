https://ria.ru/20221022/donbass-1825866942.html
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:37
2022-10-22T10:37
2022-10-22T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221022/dnr-1825849289.html
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825858962.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
10:37 22.10.2022 (обновлено: 10:38 22.10.2022)
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию республики