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Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/donbass-1825866942.html
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:37
2022-10-22T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221022/dnr-1825849289.html
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825858962.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
10:37 22.10.2022 (обновлено: 10:38 22.10.2022)
 
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 194 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:30Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:48Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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