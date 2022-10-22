Рейтинг@Mail.ru
Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/dolgi-1825954859.html
Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию
Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию - РИА Новости, 22.10.2022
Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию
Более 2 миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:44
2022-10-22T19:44
в мире
великобритания
джереми хант
лиз трасс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/123725/65/1237256594_0:50:3052:1767_1920x0_80_0_0_9649e94da6b0f2d145062f761d1cf8fd.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem.По данным регулятора, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 – счета за газ. Отмечается, что оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года – почти на две трети.Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.
https://ria.ru/20221015/energetika-1824225966.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/123725/65/1237256594_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_69ce1404cc53dc4452db56a4894668d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, джереми хант, лиз трасс, экономика
В мире, Великобритания, Джереми Хант, Лиз Трасс, Экономика
19:44 22.10.2022
 
Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию

The Guardian: более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лондон, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem.
По данным регулятора, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 – счета за газ. Отмечается, что оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года – почти на две трети.
"Более двух миллионов домохозяйств уже имеют задолженность по счетам за электроэнергию, это вызывает глубокую обеспокоенность, но (ситуация – ред.) неудивительна. Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен", - заявил директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.
Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.
Система отопления - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 04:09
Британцы вступились за Путина после обвинений в попытке "заморозить" Европу
 
В миреВеликобританияДжереми ХантЛиз ТрассЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала