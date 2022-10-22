https://ria.ru/20221022/dolgi-1825954859.html

Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию

Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию - РИА Новости, 22.10.2022

Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию

Более 2 миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T19:44

2022-10-22T19:44

2022-10-22T19:44

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem.По данным регулятора, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 – счета за газ. Отмечается, что оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года – почти на две трети.Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.

https://ria.ru/20221015/energetika-1824225966.html

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в мире, великобритания, джереми хант, лиз трасс, экономика