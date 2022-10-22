Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию
The Guardian: более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию
Лондон, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem.
По данным регулятора, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 – счета за газ. Отмечается, что оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года – почти на две трети.
"Более двух миллионов домохозяйств уже имеют задолженность по счетам за электроэнергию, это вызывает глубокую обеспокоенность, но (ситуация – ред.) неудивительна. Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен", - заявил директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.
Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.