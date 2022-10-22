https://ria.ru/20221022/dobrovoltsy-1825920926.html

Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз

Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз - РИА Новости, 22.10.2022

Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз

Более ста механизаторов из Брянской области ушли добровольцами в армию вместе с другими жителями региона в рамках частичной мобилизации, рассказал губернатор... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:09

2022-10-22T16:09

2022-10-22T16:09

специальная военная операция на украине

александр богомаз

владимир путин

брянская область

россия

безопасность

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БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Более ста механизаторов из Брянской области ушли добровольцами в армию вместе с другими жителями региона в рамках частичной мобилизации, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".Глава региона отметил, что в области завершается мобилизация согласно планам, которые дают учебные центры. При этом стоит задача не только провести мобилизацию, но и не остановить экономику региона, где сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей."Мы узких специалистов старались оставить. Если взять сельское хозяйство, там самый востребованный человек – это механизатор. Но тем не менее 114 человек ушли, и ушли добровольно, сказали, мы хотим отдать долг своей стране", - заявил Богомаз.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221022/donbass-1825911448.html

https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html

брянская область

россия

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Дарья Буймова

александр богомаз, владимир путин, брянская область, россия, безопасность