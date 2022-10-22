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Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/dobrovoltsy-1825920926.html
Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз
Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз - РИА Новости, 22.10.2022
Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз
Более ста механизаторов из Брянской области ушли добровольцами в армию вместе с другими жителями региона в рамках частичной мобилизации, рассказал губернатор... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:09
2022-10-22T16:09
специальная военная операция на украине
александр богомаз
владимир путин
брянская область
россия
безопасность
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БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Более ста механизаторов из Брянской области ушли добровольцами в армию вместе с другими жителями региона в рамках частичной мобилизации, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".Глава региона отметил, что в области завершается мобилизация согласно планам, которые дают учебные центры. При этом стоит задача не только провести мобилизацию, но и не остановить экономику региона, где сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей."Мы узких специалистов старались оставить. Если взять сельское хозяйство, там самый востребованный человек – это механизатор. Но тем не менее 114 человек ушли, и ушли добровольно, сказали, мы хотим отдать долг своей стране", - заявил Богомаз.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221022/donbass-1825911448.html
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александр богомаз, владимир путин, брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Владимир Путин, Брянская область, Россия, Безопасность
16:09 22.10.2022
 
Более ста брянских механизаторов ушли добровольцами в армию, заявил Богомаз

Глава Брянской области Богомаз: в регионе 114 механизаторов ушли добровольцами в армию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе
Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Более ста механизаторов из Брянской области ушли добровольцами в армию вместе с другими жителями региона в рамках частичной мобилизации, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона отметил, что в области завершается мобилизация согласно планам, которые дают учебные центры. При этом стоит задача не только провести мобилизацию, но и не остановить экономику региона, где сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей.
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:23
Брянские специалисты завершили восстановление школ в Брянке в ЛНР
"Мы узких специалистов старались оставить. Если взять сельское хозяйство, там самый востребованный человек – это механизатор. Но тем не менее 114 человек ушли, и ушли добровольно, сказали, мы хотим отдать долг своей стране", - заявил Богомаз.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:51Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазВладимир ПутинБрянская областьРоссияБезопасность
 
 
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