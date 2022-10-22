https://ria.ru/20221022/dnr-1825878455.html
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 22.10.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:04
2022-10-22T12:04
2022-10-22T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825876648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух танков за сутки