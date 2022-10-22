https://ria.ru/20221022/dnr-1825849289.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:30
2022-10-22T08:30
2022-10-22T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлениям: 07.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.45 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок Гольмовский также подвергся обстрелу в 01.25. Украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221021/obstrely-1825802201.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, нато
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и несколько населенных пунктов в ДНР