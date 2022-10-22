https://ria.ru/20221022/diviziya-1825923328.html

Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине

Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине

Американская 101-я воздушно-десантная дивизия не будет входить на территорию Украины, а заявления ее командира о готовности это сделать нужно воспринимать как... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:20

2022-10-22T16:20

2022-10-22T16:20

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нато

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американская 101-я воздушно-десантная дивизия не будет входить на территорию Украины, а заявления ее командира о готовности это сделать нужно воспринимать как браваду, считает российский военный аналитик, доктор исторических наук Алексей Малашенко.Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News. По данным телеканала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных."Этого не будет, это такая военно-пропагандистская болтовня. Ну хочется поговорить командиру дивизии. Ну кто такой командир дивизии? Ну выпил он лишнего виски, или его подбили журналисты, ну он и сказал. Это можно очень красиво использовать где-то, но это не более чем фигура речи. Так что я бы не делал из этого никаких далеких выводов", - заявил Малашенко РИА Новости.По его оценке, у НАТО по-прежнему нет планов напрямую вмешиваться в конфликт на Украине."Нет (планов), не было и не будет. Это демагогия. НАТО это не нужно. И это прекрасно понимают в НАТО те, кто принимает решения. Помогать техникой - да, конечно. А любой полковник и любой генерал может болтать все что угодно. Это смешно и принимать это всерьез нельзя. Этого не будет, это я вам обещаю", - считает эксперт.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.

https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, сша, нато, безопасность