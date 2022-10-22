Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/diviziya-1825923328.html
Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине
Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине
Американская 101-я воздушно-десантная дивизия не будет входить на территорию Украины, а заявления ее командира о готовности это сделать нужно воспринимать как... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:20
2022-10-22T16:20
украина
сша
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731491341_21:0:2848:1590_1920x0_80_0_0_69b6305a204ea606ae4dba1335f482dc.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американская 101-я воздушно-десантная дивизия не будет входить на территорию Украины, а заявления ее командира о готовности это сделать нужно воспринимать как браваду, считает российский военный аналитик, доктор исторических наук Алексей Малашенко.Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News. По данным телеканала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных."Этого не будет, это такая военно-пропагандистская болтовня. Ну хочется поговорить командиру дивизии. Ну кто такой командир дивизии? Ну выпил он лишнего виски, или его подбили журналисты, ну он и сказал. Это можно очень красиво использовать где-то, но это не более чем фигура речи. Так что я бы не делал из этого никаких далеких выводов", - заявил Малашенко РИА Новости.По его оценке, у НАТО по-прежнему нет планов напрямую вмешиваться в конфликт на Украине."Нет (планов), не было и не будет. Это демагогия. НАТО это не нужно. И это прекрасно понимают в НАТО те, кто принимает решения. Помогать техникой - да, конечно. А любой полковник и любой генерал может болтать все что угодно. Это смешно и принимать это всерьез нельзя. Этого не будет, это я вам обещаю", - считает эксперт.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html
https://ria.ru/20221022/ssha-1825082147.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731491341_728:0:2848:1590_1920x0_80_0_0_8ceb38d1e847c6790f7b9a34f32688b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, нато, безопасность
Украина, США, НАТО, Безопасность
16:20 22.10.2022
 
Эксперт оценил вероятность вмешательства дивизии США в конфликт на Украине

Аналитик Малашенко: 101-я воздушно-десантная дивизия США не будет входить на Украину

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные, готовящиеся к десантированию
Американские военные, готовящиеся к десантированию - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные, готовящиеся к десантированию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американская 101-я воздушно-десантная дивизия не будет входить на территорию Украины, а заявления ее командира о готовности это сделать нужно воспринимать как браваду, считает российский военный аналитик, доктор исторических наук Алексей Малашенко.
Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, передает телеканал CBS News. По данным телеканала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:00
Важнее, чем Украина. В США озвучили новые цели противостояния с Россией
"Этого не будет, это такая военно-пропагандистская болтовня. Ну хочется поговорить командиру дивизии. Ну кто такой командир дивизии? Ну выпил он лишнего виски, или его подбили журналисты, ну он и сказал. Это можно очень красиво использовать где-то, но это не более чем фигура речи. Так что я бы не делал из этого никаких далеких выводов", - заявил Малашенко РИА Новости.
По его оценке, у НАТО по-прежнему нет планов напрямую вмешиваться в конфликт на Украине.
"Нет (планов), не было и не будет. Это демагогия. НАТО это не нужно. И это прекрасно понимают в НАТО те, кто принимает решения. Помогать техникой - да, конечно. А любой полковник и любой генерал может болтать все что угодно. Это смешно и принимать это всерьез нельзя. Этого не будет, это я вам обещаю", - считает эксперт.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:00
"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника
 
УкраинаСШАНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала