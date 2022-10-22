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Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя - РИА Новости, 22.10.2022
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:01
2022-10-22T00:01
специальная военная операция на украине
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украина
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима", - указал он.
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россия, буча, украина, василий небензя, в мире, совет безопасности оон, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Буча, Украина, Василий Небензя, В мире, Совет Безопасности ООН, ООН
00:01 22.10.2022
 
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя

Небензя заявил, что Россия так и не получила списки жертв украинской провокации в Буче

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Несмотря на все напоминания, мы так и не получили списки жертв украинской провокации в Буче в апреле – фамилии этих людей. Это лишний раз подтверждает, что киевским властям нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов", - сказал Небензя.
"Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима", - указал он.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:02Специальная военная операция на Украине
Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБучаУкраинаВасилий НебензяВ миреСовет Безопасности ООНООН
 
 
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