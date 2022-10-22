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Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя - РИА Новости, 22.10.2022
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:01
2022-10-22T00:01
2022-10-22T00:01
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима", - указал он.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Буча, Украина, Василий Небензя, В мире, Совет Безопасности ООН, ООН
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
Небензя заявил, что Россия так и не получила списки жертв украинской провокации в Буче