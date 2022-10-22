https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html

Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя

Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя - РИА Новости, 22.10.2022

Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя

Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов,... РИА Новости, 22.10.2022

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2022-10-22T00:01

2022-10-22T00:01

специальная военная операция на украине

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совет безопасности оон

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ООН, 21 окт – РИА Новости. Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче – это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима", - указал он.

https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html

россия

буча

украина

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россия, буча, украина, василий небензя, в мире, совет безопасности оон, оон