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Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону - РИА Новости, 22.10.2022
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Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону
Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону - РИА Новости, 22.10.2022
Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону
Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность заморозить расходы на вооруженные силы на ближайшие пять лет, чтобы... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:30
2022-10-22T14:30
в мире
джереми хант
лиз трасс
бен уоллес
сша
великобритания
министерство финансов великобритании
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность заморозить расходы на вооруженные силы на ближайшие пять лет, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает газета Times.Ранее замминистра обороны Джеймс Хиппи заявлял, что Великобритания не планирует урезать расходы на оборону и все еще намерена увеличить их до 3% от ВВП к 2030 году, как ранее и обещала премьер-министр страны Лиз Трасс. Телеканал Sky News сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, может подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на вооруженные силы.Как сообщается, Хант рассматривает возможность сохранения расходов на оборону на уровне около 2% от ВВП до 2026-2027 годов, но обязуется значительно увеличить их, чтобы достичь цели в 3% к 2030 году.Times отмечает, что достижение цели по расходованию 3% национального дохода на оборону к 2030 году обойдется в дополнительные 157 миллиардов фунтов стерлингов (около 177,4 миллиарда долларов США) в течение следующих восьми лет.
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в мире, джереми хант, лиз трасс, бен уоллес, сша, великобритания, министерство финансов великобритании
В мире, Джереми Хант, Лиз Трасс, Бен Уоллес, США, Великобритания, Министерство финансов Великобритании
14:30 22.10.2022
 
Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону

Times: глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону на пять лет

© РИА Новости / Игорь МихалевВид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность заморозить расходы на вооруженные силы на ближайшие пять лет, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает газета Times.
Ранее замминистра обороны Джеймс Хиппи заявлял, что Великобритания не планирует урезать расходы на оборону и все еще намерена увеличить их до 3% от ВВП к 2030 году, как ранее и обещала премьер-министр страны Лиз Трасс. Телеканал Sky News сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, может подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на вооруженные силы.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Как сообщается, Хант рассматривает возможность сохранения расходов на оборону на уровне около 2% от ВВП до 2026-2027 годов, но обязуется значительно увеличить их, чтобы достичь цели в 3% к 2030 году.
"Согласно планам, рассматриваемым Хантом, увеличение расходов на оборону будет "перенесено" на конец десятилетия, что, вероятно, вызовет сомнения по поводу их реалистичности", - пишет издание.
Times отмечает, что достижение цели по расходованию 3% национального дохода на оборону к 2030 году обойдется в дополнительные 157 миллиардов фунтов стерлингов (около 177,4 миллиарда долларов США) в течение следующих восьми лет.
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В миреДжереми ХантЛиз ТрассБен УоллесСШАВеликобританияМинистерство финансов Великобритании
 
 
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