Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону
Times: глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону на пять лет
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность заморозить расходы на вооруженные силы на ближайшие пять лет, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает газета Times.
Ранее замминистра обороны Джеймс Хиппи заявлял, что Великобритания не планирует урезать расходы на оборону и все еще намерена увеличить их до 3% от ВВП к 2030 году, как ранее и обещала премьер-министр страны Лиз Трасс. Телеканал Sky News сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, может подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на вооруженные силы.
Как сообщается, Хант рассматривает возможность сохранения расходов на оборону на уровне около 2% от ВВП до 2026-2027 годов, но обязуется значительно увеличить их, чтобы достичь цели в 3% к 2030 году.
"Согласно планам, рассматриваемым Хантом, увеличение расходов на оборону будет "перенесено" на конец десятилетия, что, вероятно, вызовет сомнения по поводу их реалистичности", - пишет издание.
Times отмечает, что достижение цели по расходованию 3% национального дохода на оборону к 2030 году обойдется в дополнительные 157 миллиардов фунтов стерлингов (около 177,4 миллиарда долларов США) в течение следующих восьми лет.