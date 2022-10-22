https://ria.ru/20221022/britaniya-1825899685.html

Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону

Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону - РИА Новости, 22.10.2022

Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону

Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность заморозить расходы на вооруженные силы на ближайшие пять лет, чтобы... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:30

2022-10-22T14:30

2022-10-22T14:30

в мире

джереми хант

лиз трасс

бен уоллес

сша

великобритания

министерство финансов великобритании

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность заморозить расходы на вооруженные силы на ближайшие пять лет, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает газета Times.Ранее замминистра обороны Джеймс Хиппи заявлял, что Великобритания не планирует урезать расходы на оборону и все еще намерена увеличить их до 3% от ВВП к 2030 году, как ранее и обещала премьер-министр страны Лиз Трасс. Телеканал Sky News сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, может подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на вооруженные силы.Как сообщается, Хант рассматривает возможность сохранения расходов на оборону на уровне около 2% от ВВП до 2026-2027 годов, но обязуется значительно увеличить их, чтобы достичь цели в 3% к 2030 году.Times отмечает, что достижение цели по расходованию 3% национального дохода на оборону к 2030 году обойдется в дополнительные 157 миллиардов фунтов стерлингов (около 177,4 миллиарда долларов США) в течение следующих восьми лет.

https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джереми хант, лиз трасс, бен уоллес, сша, великобритания, министерство финансов великобритании