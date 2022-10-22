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БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
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БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ
Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, передает ливанский телеканал РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:50
2022-10-22T23:50
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
вооруженные силы сша
сша
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20221006/siriya-1821924160.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша, сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ракка (мухафаза), Вооруженные силы США, США
23:50 22.10.2022
 
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ

Al-Mayadeen: неизвестный БПЛА нанес несколько ударов по базе ВС США на юго-востоке Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.
"Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен", - сообщил канал. На базе прогремели после этого несколько взрывов.
По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)Ракка (мухафаза)Вооруженные силы СШАСША
 
 
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