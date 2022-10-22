https://ria.ru/20221022/bpla-1825982090.html
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ
Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, передает ливанский телеканал РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:50
2022-10-22T23:50
2022-10-22T23:50
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20221006/siriya-1821924160.html
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша, сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ракка (мухафаза), Вооруженные силы США, США
БПЛА нанес несколько ударов по базе американских ВС в Сирии, сообщили СМИ
Al-Mayadeen: неизвестный БПЛА нанес несколько ударов по базе ВС США на юго-востоке Сирии