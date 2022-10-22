В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ*
Силы безопасности талибов заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*
© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана** в Кабуле
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана** в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в афганской столице Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
"Вчера (в пятницу – ред.) спецподразделение Исламского эмирата (используемое талибами название страны – ред.) провело операцию против группы из формирований ИГ*. Сначала двое из них были арестованы, затем была обнаружена одна из их позиций в восьмом районе Кабула. В результате операции были уничтожены шесть боевиков и изъяты оружие, ручные гранаты, взрывные устройства и автомобиль", - написал Наим в Twitter.
18 октября, 03:49Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле
Он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность