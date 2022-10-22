https://ria.ru/20221022/boevik-1825852944.html

В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ*

В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ* - РИА Новости, 22.10.2022

В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ*

Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в афганской столице Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:03

2022-10-22T09:03

2022-10-22T09:03

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в афганской столице Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Вчера (в пятницу – ред.) спецподразделение Исламского эмирата (используемое талибами название страны – ред.) провело операцию против группы из формирований ИГ*. Сначала двое из них были арестованы, затем была обнаружена одна из их позиций в восьмом районе Кабула. В результате операции были уничтожены шесть боевиков и изъяты оружие, ручные гранаты, взрывные устройства и автомобиль", - написал Наим в Twitter.Он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221018/afganistan-1824763750.html

https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, россия, талибан, оон, исламское государство, кабул (город)