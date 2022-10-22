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В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ* - РИА Новости, 22.10.2022
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В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ*
В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ* - РИА Новости, 22.10.2022
В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ*
Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в афганской столице Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:03
2022-10-22T09:03
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в афганской столице Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Вчера (в пятницу – ред.) спецподразделение Исламского эмирата (используемое талибами название страны – ред.) провело операцию против группы из формирований ИГ*. Сначала двое из них были арестованы, затем была обнаружена одна из их позиций в восьмом районе Кабула. В результате операции были уничтожены шесть боевиков и изъяты оружие, ручные гранаты, взрывные устройства и автомобиль", - написал Наим в Twitter.Он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221018/afganistan-1824763750.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, россия, талибан, оон, исламское государство, кабул (город)
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Россия, Талибан, ООН, Исламское государство, Кабул (город)
09:03 22.10.2022
 
В Кабуле талибы ликвидировали шесть боевиков ИГ*

Силы безопасности талибов заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана** в Кабуле
Боец Талибана** в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана** в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в афганской столице Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
"Вчера (в пятницу – ред.) спецподразделение Исламского эмирата (используемое талибами название страны – ред.) провело операцию против группы из формирований ИГ*. Сначала двое из них были арестованы, затем была обнаружена одна из их позиций в восьмом районе Кабула. В результате операции были уничтожены шесть боевиков и изъяты оружие, ручные гранаты, взрывные устройства и автомобиль", - написал Наим в Twitter.
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 03:49
Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле
Он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:41
Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин
 
В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанРоссияТалибанООНИсламское государствоКабул (город)
 
 
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