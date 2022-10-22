https://ria.ru/20221022/berbok-1825901170.html

Немцы потребовали от Бербок дипломатических инициатив по Украине

Немцы потребовали от Бербок дипломатических инициатив по Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Немцы потребовали от Бербок дипломатических инициатив по Украине

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали требование министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт выделить 1,5 РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:34

2022-10-22T14:34

2022-10-22T16:01

в мире

анналена бербок

кристина ламбрехт

украина

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донбасс

нато

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали требование министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт выделить 1,5 миллиарда евро на военную поддержку Украины."Две дамы спонсируют войну и называют себя пацифистками. Все это прекрасно сочетается друг с другом", — сыронизировал McCloud."Глупости. Мы уже поставили достаточно дорогое оружие на Украину, а в Германии, с ее высоким уровнем долга, нужны бюджетные средства для собственных граждан и предприятий. Вместо того чтобы выступать за войну, Бербок лучше было бы выступить с дипломатической инициативой о прекращении огня", — прокомментировал Rainer_1."Где высокопоставленные политики, которые заботятся о мирных инициативах?" — написал DuggyWho."Это безумие, а в школах занятия отменяются на месяцы из-за нехватки учителей. Вы просто должны определить приоритеты. Дети, очевидно, не относятся к их числу", — возмутился CXZ324713."Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что означает феминистская внешняя политика. Просто невероятно. Эта партия готова поставить на карту все ради своих идеологий. Страна и гражданин не имеют для этой партии никакого значения", — подытожил Merkur777.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221022/sholts-1825874513.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html

украина

германия

донбасс

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в мире, анналена бербок, кристина ламбрехт, украина, германия, донбасс, нато