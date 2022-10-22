https://ria.ru/20221022/bayden-1825862881.html
"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу
"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу - РИА Новости, 22.10.2022
"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу
Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за его долгую неловкую паузу во время интервью для MSNBC. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:17
2022-10-22T10:17
2022-10-22T13:20
в мире
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джилл байден
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за его долгую неловкую паузу во время интервью для MSNBC.Инцидент произошел во время вопроса о том, что думает супруга политика Джилл Байден о его намерении снова баллотироваться на пост президента в 2024 году."Он выглядит так, словно ему наносят грим в похоронном бюро…" — пошутил Ohperson."Прошу, помолитесь за Америку. Мы в тяжелом положении", — пожаловался David_from_San_Diego."Почему на нем толстый слой грима, из-за которого он выглядит так, будто сбежал из морга?" — сыронизировала Lisaleeseng."Он похож на ходячего мертвеца", — отметила Gayleegirl."Господи, он даже не может открыть глаза. Это должно быть шуткой. Это самое смешное, что я видела за последнее время", — написала heidihoneighbor.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
https://ria.ru/20221022/uspekh-1825850660.html
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в мире, джо байден, сша, америка, джилл байден
В мире, Джо Байден, США, Америка, Джилл Байден
10:17 22.10.2022 (обновлено: 13:20 22.10.2022)
"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу
Читателей Daily Mail поразила неловкая пауза Байдена во время интервью
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
высмеяли президента США Джо Байдена за его долгую неловкую паузу во время интервью для MSNBC.
Инцидент произошел во время вопроса о том, что думает супруга политика Джилл Байден
о его намерении снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.
"Он выглядит так, словно ему наносят грим в похоронном бюро…" — пошутил Ohperson.
"Прошу, помолитесь за Америку
. Мы в тяжелом положении", — пожаловался David_from_San_Diego.
"Почему на нем толстый слой грима, из-за которого он выглядит так, будто сбежал из морга?" — сыронизировала Lisaleeseng.
"Президент-овощ. Мне трудно вспомнить президента хуже него в истории США", — прокомментировал UrielX.
"Он похож на ходячего мертвеца", — отметила Gayleegirl.
"Господи, он даже не может открыть глаза. Это должно быть шуткой. Это самое смешное, что я видела за последнее время", — написала heidihoneighbor.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.