https://ria.ru/20221022/bayden-1825862881.html

"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу

"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу - РИА Новости, 22.10.2022

"Президент-овощ". Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу

Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за его долгую неловкую паузу во время интервью для MSNBC. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:17

2022-10-22T10:17

2022-10-22T13:20

в мире

джо байден

сша

америка

джилл байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_917b8d46a708227406b32e18f0c0b851.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за его долгую неловкую паузу во время интервью для MSNBC.Инцидент произошел во время вопроса о том, что думает супруга политика Джилл Байден о его намерении снова баллотироваться на пост президента в 2024 году."Он выглядит так, словно ему наносят грим в похоронном бюро…" — пошутил Ohperson."Прошу, помолитесь за Америку. Мы в тяжелом положении", — пожаловался David_from_San_Diego."Почему на нем толстый слой грима, из-за которого он выглядит так, будто сбежал из морга?" — сыронизировала Lisaleeseng."Он похож на ходячего мертвеца", — отметила Gayleegirl."Господи, он даже не может открыть глаза. Это должно быть шуткой. Это самое смешное, что я видела за последнее время", — написала heidihoneighbor.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.

https://ria.ru/20221022/uspekh-1825850660.html

https://ria.ru/20221021/bayden-1825819545.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, америка, джилл байден