https://ria.ru/20221022/bayden-1825835634.html
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 22.10.2022
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T02:27
2022-10-22T02:27
2022-10-22T02:45
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07e439756674384c1d6563bdfbc639d3.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.Вслед за этим журналист поинтересовался у 79-летнего Байдена, что об этом думает его супруга - доктор Джилл Байден."Моя супруга считает, что мы совершаем нечто очень важное - и должны продолжать это делать", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220926/bayden-1819421560.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_416:307:2737:2048_1920x0_80_0_0_6225bee2e675b8158e8dec37d1c28906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
02:27 22.10.2022 (обновлено: 02:45 22.10.2022)
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США заявил, что намерен участвовать в выборах в 2024 году