https://ria.ru/20221022/bayden-1825835634.html

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 22.10.2022

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:27

2022-10-22T02:27

2022-10-22T02:45

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.Вслед за этим журналист поинтересовался у 79-летнего Байдена, что об этом думает его супруга - доктор Джилл Байден."Моя супруга считает, что мы совершаем нечто очень важное - и должны продолжать это делать", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220926/bayden-1819421560.html

сша

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в мире, джо байден, сша