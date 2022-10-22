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Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 22.10.2022
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Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 22.10.2022
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T02:27
2022-10-22T02:45
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.Вслед за этим журналист поинтересовался у 79-летнего Байдена, что об этом думает его супруга - доктор Джилл Байден."Моя супруга считает, что мы совершаем нечто очень важное - и должны продолжать это делать", - добавил глава государства.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
02:27 22.10.2022 (обновлено: 02:45 22.10.2022)
 
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США заявил, что намерен участвовать в выборах в 2024 году

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.
"Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение - намерение вновь участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение", - сказал Байден в интервью телеканалу MSNBC.
Вслед за этим журналист поинтересовался у 79-летнего Байдена, что об этом думает его супруга - доктор Джилл Байден.
"Моя супруга считает, что мы совершаем нечто очень важное - и должны продолжать это делать", - добавил глава государства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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