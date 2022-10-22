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В Новой Москве опрокинулся автокран - РИА Новости, 22.10.2022
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В Новой Москве опрокинулся автокран
В Новой Москве опрокинулся автокран - РИА Новости, 22.10.2022
В Новой Москве опрокинулся автокран
Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:49
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происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта."На съезде на Киевское шоссе в сторону области (возле города Московский) автокран опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Движение на участке происшествия не затруднено.
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происшествия, новая москва, москва
Происшествия, Новая Москва, Москва
01:49 22.10.2022 (обновлено: 05:36 22.10.2022)
 
В Новой Москве опрокинулся автокран

Дептранс Москвы: в Новой Москве автокран опрокинулся на проезжую часть

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАвтокран
Автокран - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автокран. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"На съезде на Киевское шоссе в сторону области (возле города Московский) автокран опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Движение на участке происшествия не затруднено.
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