https://ria.ru/20221022/avtokran-1825833896.html

В Новой Москве опрокинулся автокран

В Новой Москве опрокинулся автокран - РИА Новости, 22.10.2022

В Новой Москве опрокинулся автокран

Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T01:49

2022-10-22T01:49

2022-10-22T05:36

происшествия

новая москва

москва

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта."На съезде на Киевское шоссе в сторону области (возле города Московский) автокран опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Движение на участке происшествия не затруднено.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/avtokran-1812239173.html

новая москва

москва

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происшествия, новая москва, москва