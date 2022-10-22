https://ria.ru/20221022/avtokran-1825833896.html
В Новой Москве опрокинулся автокран
В Новой Москве опрокинулся автокран - РИА Новости, 22.10.2022
В Новой Москве опрокинулся автокран
Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:49
2022-10-22T01:49
2022-10-22T05:36
происшествия
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москва
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автокран опрокинулся на проезжую часть на съезде на Киевское шоссе, недалеко от города Московский в новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта."На съезде на Киевское шоссе в сторону области (возле города Московский) автокран опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Движение на участке происшествия не затруднено.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/avtokran-1812239173.html
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Происшествия, Новая Москва, Москва
01:49 22.10.2022 (обновлено: 05:36 22.10.2022)
В Новой Москве опрокинулся автокран
Дептранс Москвы: в Новой Москве автокран опрокинулся на проезжую часть