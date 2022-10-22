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Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза - РИА Новости, 22.10.2022
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Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза - РИА Новости, 22.10.2022
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза
Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:49
2022-10-22T18:26
в мире
австрия
вена
евросоюз
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент РИА Новости.Как заявили выступавшие перед собравшимися, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики. Участники митинга держали в руках плакаты "Австрия остается нейтральной" и "Безопасные границы - безопасное будущее".Митинг охраняет полиция, никаких правонарушений не зафиксировано, заявили РИА Новости правоохранители.
https://ria.ru/20221022/khorvatiya-1825837143.html
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в мире, австрия, вена, евросоюз
В мире, Австрия, Вена, Евросоюз
16:49 22.10.2022 (обновлено: 18:26 22.10.2022)
 
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза

Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из Евросоюза

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники митинга против антироссийских санкций в Вене
Сотрудники полиции и участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и участники митинга против антироссийских санкций в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как заявили выступавшие перед собравшимися, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики. Участники митинга держали в руках плакаты "Австрия остается нейтральной" и "Безопасные границы - безопасное будущее".
Митинг охраняет полиция, никаких правонарушений не зафиксировано, заявили РИА Новости правоохранители.
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
03:33
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