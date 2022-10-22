https://ria.ru/20221022/avstriya-1825930624.html
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза - РИА Новости, 22.10.2022
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза
Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:49
2022-10-22T16:49
2022-10-22T18:26
в мире
австрия
вена
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825943415_0:114:3176:1901_1920x0_80_0_0_f3804444ba84a121b29244e785a3c44a.jpg
ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент РИА Новости.Как заявили выступавшие перед собравшимися, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики. Участники митинга держали в руках плакаты "Австрия остается нейтральной" и "Безопасные границы - безопасное будущее".Митинг охраняет полиция, никаких правонарушений не зафиксировано, заявили РИА Новости правоохранители.
https://ria.ru/20221022/khorvatiya-1825837143.html
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825943415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3553cf3a7770aee0aa2269fc645e3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, вена, евросоюз
В мире, Австрия, Вена, Евросоюз
16:49 22.10.2022 (обновлено: 18:26 22.10.2022)
Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза
Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из Евросоюза