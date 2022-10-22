https://ria.ru/20221022/avstriya-1825930624.html

Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза

Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза - РИА Новости, 22.10.2022

Демонстранты потребовали выхода Австрии из Евросоюза

Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:49

2022-10-22T16:49

2022-10-22T18:26

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вена

евросоюз

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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из ЕС, несколько сотен человек собрались на митинг, несмотря на дождливую погоду, сообщает корреспондент РИА Новости.Как заявили выступавшие перед собравшимися, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики. Участники митинга держали в руках плакаты "Австрия остается нейтральной" и "Безопасные границы - безопасное будущее".Митинг охраняет полиция, никаких правонарушений не зафиксировано, заявили РИА Новости правоохранители.

https://ria.ru/20221022/khorvatiya-1825837143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, вена, евросоюз