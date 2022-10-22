https://ria.ru/20221022/ataka-1825891878.html
Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 22.10.2022
Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы РФ отразили все атаки украинский войск в Херсонской области, уничтожили более 130 украинских военнослужащих и отбросили противника на исходные... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:40
2022-10-22T13:40
2022-10-22T13:59
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки украинский войск в Херсонской области, уничтожили более 130 украинских военнослужащих и отбросили противника на исходные позиции, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В Минобороны РФ сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону войск РФ в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области."Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825895502.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
13:40 22.10.2022 (обновлено: 13:59 22.10.2022)
Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении