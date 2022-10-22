https://ria.ru/20221022/ataka-1825891878.html

Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 22.10.2022

Российские войска отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы РФ отразили все атаки украинский войск в Херсонской области, уничтожили более 130 украинских военнослужащих и отбросили противника на исходные... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:40

2022-10-22T13:40

2022-10-22T13:59

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки украинский войск в Херсонской области, уничтожили более 130 украинских военнослужащих и отбросили противника на исходные позиции, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В Минобороны РФ сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону войск РФ в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области."Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825895502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина