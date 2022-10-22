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МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран - РИА Новости, 22.10.2022
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МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран - РИА Новости, 22.10.2022
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран
МИД ФРГ предостерёг своих сограждан от поездок в Иран. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:04
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. МИД ФРГ предостерёг своих сограждан от поездок в Иран."Предостерегаем от поездок в Иран", - говорится в сообщении министерства.Ведомство предупредило, что граждане Германии могут быть подвергнуты опасности в Иране из-за возможного ареста, допроса или даже риска приговора к длительным срокам тюремного заключения."Граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским, подвергаются особому риску. В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан", - добавили в МИД.Ведомство напомнило, что с 18 сентября 2022 года в Тегеране, а также во многих других частях Ирана проходят протесты и столкновения с силами безопасности после того, как арестованная полицией нравов молодая иранская женщина умерла. В МИД ФРГ отметили, что близ демонстраций могут производиться произвольные аресты, в том числе непричастных иностранных граждан. Министерство призвало проявлять осторожность и всячески избегать демонстраций и скопления людей.
https://ria.ru/20221008/frantsiya-1822399400.html
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в мире, германия, иран, мид германии
В мире, Германия, Иран, МИД Германии
01:04 22.10.2022 (обновлено: 01:12 22.10.2022)
 
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран

МИД ФРГ рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран из-за угрозы задержаний

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. МИД ФРГ предостерёг своих сограждан от поездок в Иран.
"Предостерегаем от поездок в Иран", - говорится в сообщении министерства.
Париж - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 01:23
МИД Франции рекомендовал гражданам покинуть Иран
Ведомство предупредило, что граждане Германии могут быть подвергнуты опасности в Иране из-за возможного ареста, допроса или даже риска приговора к длительным срокам тюремного заключения.
"Граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским, подвергаются особому риску. В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан", - добавили в МИД.
Ведомство напомнило, что с 18 сентября 2022 года в Тегеране, а также во многих других частях Ирана проходят протесты и столкновения с силами безопасности после того, как арестованная полицией нравов молодая иранская женщина умерла. В МИД ФРГ отметили, что близ демонстраций могут производиться произвольные аресты, в том числе непричастных иностранных граждан. Министерство призвало проявлять осторожность и всячески избегать демонстраций и скопления людей.
Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в узком составе в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Раиси: Иран должен решительно отреагировать на протесты
 
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