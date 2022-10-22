01:04 22.10.2022 (обновлено: 01:12 22.10.2022)
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран
МИД ФРГ рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран из-за угрозы задержаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. МИД ФРГ предостерёг своих сограждан от поездок в Иран.
"Предостерегаем от поездок в Иран", - говорится в сообщении министерства.
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Ведомство предупредило, что граждане Германии могут быть подвергнуты опасности в Иране из-за возможного ареста, допроса или даже риска приговора к длительным срокам тюремного заключения.
"Граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским, подвергаются особому риску. В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан", - добавили в МИД.
Ведомство напомнило, что с 18 сентября 2022 года в Тегеране, а также во многих других частях Ирана проходят протесты и столкновения с силами безопасности после того, как арестованная полицией нравов молодая иранская женщина умерла. В МИД ФРГ отметили, что близ демонстраций могут производиться произвольные аресты, в том числе непричастных иностранных граждан. Министерство призвало проявлять осторожность и всячески избегать демонстраций и скопления людей.
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