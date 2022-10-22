https://ria.ru/20221022/arest-1825832805.html

МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран

МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран - РИА Новости, 22.10.2022

МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Иран

МИД ФРГ предостерёг своих сограждан от поездок в Иран. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T01:04

2022-10-22T01:04

2022-10-22T01:12

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. МИД ФРГ предостерёг своих сограждан от поездок в Иран."Предостерегаем от поездок в Иран", - говорится в сообщении министерства.Ведомство предупредило, что граждане Германии могут быть подвергнуты опасности в Иране из-за возможного ареста, допроса или даже риска приговора к длительным срокам тюремного заключения."Граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским, подвергаются особому риску. В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан", - добавили в МИД.Ведомство напомнило, что с 18 сентября 2022 года в Тегеране, а также во многих других частях Ирана проходят протесты и столкновения с силами безопасности после того, как арестованная полицией нравов молодая иранская женщина умерла. В МИД ФРГ отметили, что близ демонстраций могут производиться произвольные аресты, в том числе непричастных иностранных граждан. Министерство призвало проявлять осторожность и всячески избегать демонстраций и скопления людей.

https://ria.ru/20221008/frantsiya-1822399400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220925/iran-1819288701.html

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