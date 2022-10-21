https://ria.ru/20221021/zygar-1825814434.html
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря*. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:24
2022-10-21T21:24
2022-10-21T21:27
россия
михаил зыгарь
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b71f759c828b8318fc8197272fe9c901.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря*."Зыгарь Михаил Викторович*", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_ecdefb440b00bd7f2ccb8a2f2a094b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил зыгарь, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Михаил Зыгарь, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:24 21.10.2022 (обновлено: 21:27 21.10.2022)
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря в реестр СМИ-иноагентов