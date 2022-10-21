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Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
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Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря*. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:24
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россия
михаил зыгарь
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря*."Зыгарь Михаил Викторович*", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html
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россия, михаил зыгарь, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Михаил Зыгарь, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:24 21.10.2022 (обновлено: 21:27 21.10.2022)
 
Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес журналиста Михаила Зыгаря в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь*
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Михаил Зыгарь*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Михаила Зыгаря*.
"Зыгарь Михаил Викторович*", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Антон Долин* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 21:21Культура
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
 
РоссияМихаил ЗыгарьМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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