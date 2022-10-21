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В США пропал журналист-расследователь - РИА Новости, 21.10.2022
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В США пропал журналист-расследователь
В США пропал журналист-расследователь - РИА Новости, 21.10.2022
В США пропал журналист-расследователь
Журналист-расследователь американского телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал после того, как сотрудники ФБР полгода назад обыскали его квартиру, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:19
2022-10-21T09:19
в мире
виргиния
афганистан
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист-расследователь американского телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал после того, как сотрудники ФБР полгода назад обыскали его квартиру, сообщает издание Rolling Stone.По его данным, обыск в жилище журналиста в городе Арлингтон (штат Виргиния) был проведен еще 27 апреля. После рейда о нем ничего не известно. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядит пустующей.Представитель ABC заявил Rolling Stone об "очень неожиданном" увольнении Мика."Он исчез с лица земли. Люди спрашивают, но никто не знает ответа", - сказал один из коллег журналиста.Информированные источники утверждают, что федеральные агенты во время обыска якобы нашли на ноутбуке Мика секретную информацию.Какие именно аспекты профессиональной деятельности журналиста-расследователя могли вызвать интерес ФБР, неизвестно, отмечает издание. Журналист работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon &amp; Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon &amp; Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.
https://ria.ru/20221012/tramp-1823265801.html
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в мире, виргиния, афганистан, федеральное бюро расследований сша
В мире, Виргиния, Афганистан, Федеральное бюро расследований США
09:19 21.10.2022
 
В США пропал журналист-расследователь

Rolling Stone: в США пропал журналист-расследователь после обыска его квартиры ФБР

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист-расследователь американского телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал после того, как сотрудники ФБР полгода назад обыскали его квартиру, сообщает издание Rolling Stone.
По его данным, обыск в жилище журналиста в городе Арлингтон (штат Виргиния) был проведен еще 27 апреля. После рейда о нем ничего не известно. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядит пустующей.
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Представитель ABC заявил Rolling Stone об "очень неожиданном" увольнении Мика.
"Он исчез с лица земли. Люди спрашивают, но никто не знает ответа", - сказал один из коллег журналиста.
Информированные источники утверждают, что федеральные агенты во время обыска якобы нашли на ноутбуке Мика секретную информацию.
Какие именно аспекты профессиональной деятельности журналиста-расследователя могли вызвать интерес ФБР, неизвестно, отмечает издание. Журналист работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.
За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon & Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon & Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.
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В миреВиргинияАфганистанФедеральное бюро расследований США
 
 
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