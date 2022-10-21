В США пропал журналист-расследователь
Rolling Stone: в США пропал журналист-расследователь после обыска его квартиры ФБР
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист-расследователь американского телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал после того, как сотрудники ФБР полгода назад обыскали его квартиру, сообщает издание Rolling Stone.
По его данным, обыск в жилище журналиста в городе Арлингтон (штат Виргиния) был проведен еще 27 апреля. После рейда о нем ничего не известно. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядит пустующей.
Представитель ABC заявил Rolling Stone об "очень неожиданном" увольнении Мика.
"Он исчез с лица земли. Люди спрашивают, но никто не знает ответа", - сказал один из коллег журналиста.
Информированные источники утверждают, что федеральные агенты во время обыска якобы нашли на ноутбуке Мика секретную информацию.
Какие именно аспекты профессиональной деятельности журналиста-расследователя могли вызвать интерес ФБР, неизвестно, отмечает издание. Журналист работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.
За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon & Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon & Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.