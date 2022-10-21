https://ria.ru/20221021/zhurnalist-1825557949.html

В США пропал журналист-расследователь

В США пропал журналист-расследователь - РИА Новости, 21.10.2022

В США пропал журналист-расследователь

Журналист-расследователь американского телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал после того, как сотрудники ФБР полгода назад обыскали его квартиру, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:19

2022-10-21T09:19

2022-10-21T09:19

в мире

виргиния

афганистан

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналист-расследователь американского телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал после того, как сотрудники ФБР полгода назад обыскали его квартиру, сообщает издание Rolling Stone.По его данным, обыск в жилище журналиста в городе Арлингтон (штат Виргиния) был проведен еще 27 апреля. После рейда о нем ничего не известно. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядит пустующей.Представитель ABC заявил Rolling Stone об "очень неожиданном" увольнении Мика."Он исчез с лица земли. Люди спрашивают, но никто не знает ответа", - сказал один из коллег журналиста.Информированные источники утверждают, что федеральные агенты во время обыска якобы нашли на ноутбуке Мика секретную информацию.Какие именно аспекты профессиональной деятельности журналиста-расследователя могли вызвать интерес ФБР, неизвестно, отмечает издание. Журналист работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon & Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon & Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.

https://ria.ru/20221012/tramp-1823265801.html

https://ria.ru/20221001/zhuralist-1820791684.html

виргиния

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виргиния, афганистан, федеральное бюро расследований сша