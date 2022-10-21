https://ria.ru/20221021/zerno-1825737894.html

Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки

Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 21.10.2022

Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки

Лидеры ЕС поддержали призыв ООН продлить "зерновую сделку" по экспорту украинского зерна через Черное море, следует из опубликованных по итогам саммита стран ЕС РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:53

2022-10-21T16:53

2022-10-21T16:53

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поддержали призыв ООН продлить "зерновую сделку" по экспорту украинского зерна через Черное море, следует из опубликованных по итогам саммита стран ЕС выводов."Евросовет поддерживает призыв генсека ООН продлить инициативу ООН по (экспорту) зерна через Черное море после завершения срока ее действия в ноябре", - указывается в документе.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221019/sdelka-1825036561.html

https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html

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экономика, черное море, евросовет, оон, евросоюз, россия, украина, в мире