Рейтинг@Mail.ru
Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/zerno-1825737894.html
Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки
Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 21.10.2022
Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки
Лидеры ЕС поддержали призыв ООН продлить "зерновую сделку" по экспорту украинского зерна через Черное море, следует из опубликованных по итогам саммита стран ЕС РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:53
2022-10-21T16:53
экономика
черное море
евросовет
оон
евросоюз
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_1ab7cde972ca80a1f82b37ecfd75d586.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поддержали призыв ООН продлить "зерновую сделку" по экспорту украинского зерна через Черное море, следует из опубликованных по итогам саммита стран ЕС выводов."Евросовет поддерживает призыв генсека ООН продлить инициативу ООН по (экспорту) зерна через Черное море после завершения срока ее действия в ноябре", - указывается в документе.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221019/sdelka-1825036561.html
https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html
черное море
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_809c467682626e42fde4675b21f9f4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, черное море, евросовет, оон, евросоюз, россия, украина, в мире
Экономика, Черное море, Евросовет, ООН, Евросоюз, Россия, Украина, В мире
16:53 21.10.2022
 
Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки

Лидеры ЕС поддержали призыв ООН о продлении зерновой сделки после ноября

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно с украинским зерном
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в медиабанк
Судно с украинским зерном. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поддержали призыв ООН продлить "зерновую сделку" по экспорту украинского зерна через Черное море, следует из опубликованных по итогам саммита стран ЕС выводов.
"Евросовет поддерживает призыв генсека ООН продлить инициативу ООН по (экспорту) зерна через Черное море после завершения срока ее действия в ноябре", - указывается в документе.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 09:53
Гарантии по российской агропродукции могут включить в "зерновую сделку"
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 04:32
Турецкий министр заявил о пользе зерновой сделки
 
ЭкономикаЧерное мореЕвросоветООНЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала