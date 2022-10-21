https://ria.ru/20221021/zelenskiy-1825589997.html

Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме

Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2022

Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме

Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:01

2022-10-21T11:01

2022-10-21T11:01

владимир зеленский

олег морозов

украина

россия

госдума рф

большая двадцатка

единая россия

политика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Зеленский ранее заявил, что Россия обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику, что останется с Россией надолго."Это заявление свидетельствует, что Зеленский из своего бункера видит только стволы натовских гаубиц. И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики", - сказал Морозов.По словам парламентария, другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите G20."С Россией будут разговаривать всегда, в том числе и на G20. А вот с ним только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок", - отметил он.

https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html

https://ria.ru/20221020/putin-1825323200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, олег морозов, украина, россия, госдума рф, большая двадцатка, единая россия, политика