https://ria.ru/20221021/zelenskiy-1825589997.html
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2022
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме
Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:01
2022-10-21T11:01
2022-10-21T11:01
владимир зеленский
олег морозов
украина
россия
госдума рф
большая двадцатка
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641947_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_56453d23570681865a46eae73a7f02a8.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Зеленский ранее заявил, что Россия обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику, что останется с Россией надолго."Это заявление свидетельствует, что Зеленский из своего бункера видит только стволы натовских гаубиц. И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики", - сказал Морозов.По словам парламентария, другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите G20."С Россией будут разговаривать всегда, в том числе и на G20. А вот с ним только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок", - отметил он.
https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html
https://ria.ru/20221020/putin-1825323200.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641947_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_821195b16e2d28c8dc02280314530a46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, олег морозов, украина, россия, госдума рф, большая двадцатка, единая россия, политика
Владимир Зеленский, Олег Морозов, Украина, Россия, Госдума РФ, Большая двадцатка, Единая Россия, Политика
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме
Депутат Морозов: Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах