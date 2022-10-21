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Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2022
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Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2022
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме
Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:01
2022-10-21T11:01
владимир зеленский
олег морозов
украина
россия
госдума рф
большая двадцатка
единая россия
политика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Зеленский ранее заявил, что Россия обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику, что останется с Россией надолго."Это заявление свидетельствует, что Зеленский из своего бункера видит только стволы натовских гаубиц. И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики", - сказал Морозов.По словам парламентария, другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите G20."С Россией будут разговаривать всегда, в том числе и на G20. А вот с ним только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок", - отметил он.
https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html
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владимир зеленский, олег морозов, украина, россия, госдума рф, большая двадцатка, единая россия, политика
Владимир Зеленский, Олег Морозов, Украина, Россия, Госдума РФ, Большая двадцатка, Единая Россия, Политика
11:01 21.10.2022
 
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме

Депутат Морозов: Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, которые поставляются Украине, поэтому он смел в своих высказываниях, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Зеленский ранее заявил, что Россия обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику, что останется с Россией надолго.
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"Это заявление свидетельствует, что Зеленский из своего бункера видит только стволы натовских гаубиц. И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики", - сказал Морозов.
По словам парламентария, другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите G20.
"С Россией будут разговаривать всегда, в том числе и на G20. А вот с ним только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок", - отметил он.
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Владимир ЗеленскийОлег МорозовУкраинаРоссияГосдума РФБольшая двадцаткаЕдиная РоссияПолитика
 
 
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