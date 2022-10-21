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В Москве в сентябре выявили почти 56 000 безбилетников

В Москве в сентябре выявили почти 56 000 безбилетников - РИА Новости, 21.10.2022

В Москве в сентябре выявили почти 56 000 безбилетников

Контролеры выявили почти 56 тысяч нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Москвы в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:41

2022-10-21T13:41

2022-10-21T13:44

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Контролеры выявили почти 56 тысяч нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Москвы в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"."Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили почти 56 тысяч нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Москвы в сентябре 2022 года, из них – более 17 тысяч случаев в метро... Контролеры ежедневно проверяют соблюдение правил, охватывая 100% станций метро и более 900 маршрутов наземного транспорта в месяц. Но крайне важно, чтобы пассажиры ответственно подходили к этому вопросу. В 2022 году инспекторы-контролеры выявили более 412 тысяч фактов безбилетного проезда в городском транспорте Москвы, из них около 125 тысяч - в метро", - рассказали в пресс-службе.Там отметили, что наиболее "забывчивыми" являются пассажиры в возрасте от 19 до 29 лет – это примерно 60% от всех зафиксированных случаев безбилетных поездок.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия