https://ria.ru/20221021/zasedanie-1825738882.html
Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области
Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области - РИА Новости, 21.10.2022
Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима повышенной готовности,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:54
2022-10-21T16:54
2022-10-21T16:54
калужская область
владислав шапша
владимир путин
калужская область
россия
донецкая народная республика
введение военного положения на новых территориях россии
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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима повышенной готовности, сообщает областное правительство.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.Правительство региона информирует, что в пятницу губернатор провел первое заседание оперативного штаба, созданного в Калужской области согласно указу президента. Штаб будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур.Обращаясь к участникам совещания, Владислав Шапша подчеркнул: уровень повышенной готовности означает, что главы регионов получают дополнительные полномочия."Решения о введении конкретных мер должны приниматься, исходя из оперативной обстановки. На сегодняшний день жизнедеятельность нашей области обеспечивается в обычном режиме. Угроз для населения нет. Ограничительные меры для жителей, организаций, предприятий не вводятся", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Одной из важных задач в сложившейся ситуации Владислав Шапша назвал поддержку семей кадровых военных, добровольцев и мобилизованных жителей региона.На первом заседании члены штаба обсудили комплекс первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей, поддержание бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сохранение устойчивой социально-экономической ситуации в регионе, информируют власти.
https://ria.ru/20221020/sotsproekt-1825516187.html
https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html
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владислав шапша, владимир путин, калужская область, россия, донецкая народная республика, введение военного положения на новых территориях россии
Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин, Калужская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Введение военного положения на новых территориях России
Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел первое заседание оперативного штаба
КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима повышенной готовности, сообщает областное правительство.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что военное положение вводится в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.
Правительство региона информирует, что в пятницу губернатор провел первое заседание оперативного штаба, созданного в Калужской области согласно указу президента. Штаб будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур.
Обращаясь к участникам совещания, Владислав Шапша подчеркнул: уровень повышенной готовности означает, что главы регионов получают дополнительные полномочия.
"Решения о введении конкретных мер должны приниматься, исходя из оперативной обстановки. На сегодняшний день жизнедеятельность нашей области обеспечивается в обычном режиме. Угроз для населения нет. Ограничительные меры для жителей, организаций, предприятий не вводятся", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Одной из важных задач в сложившейся ситуации Владислав Шапша назвал поддержку семей кадровых военных, добровольцев и мобилизованных жителей региона.
На первом заседании члены штаба обсудили комплекс первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей, поддержание бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сохранение устойчивой социально-экономической ситуации в регионе, информируют власти.