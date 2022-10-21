https://ria.ru/20221021/zasedanie-1825738882.html

Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области

Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области - РИА Новости, 21.10.2022

Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима повышенной готовности,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:54

2022-10-21T16:54

2022-10-21T16:54

калужская область

владислав шапша

владимир путин

калужская область

россия

донецкая народная республика

введение военного положения на новых территориях россии

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КАЛУГА, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима повышенной готовности, сообщает областное правительство.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.Правительство региона информирует, что в пятницу губернатор провел первое заседание оперативного штаба, созданного в Калужской области согласно указу президента. Штаб будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур.Обращаясь к участникам совещания, Владислав Шапша подчеркнул: уровень повышенной готовности означает, что главы регионов получают дополнительные полномочия."Решения о введении конкретных мер должны приниматься, исходя из оперативной обстановки. На сегодняшний день жизнедеятельность нашей области обеспечивается в обычном режиме. Угроз для населения нет. Ограничительные меры для жителей, организаций, предприятий не вводятся", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Одной из важных задач в сложившейся ситуации Владислав Шапша назвал поддержку семей кадровых военных, добровольцев и мобилизованных жителей региона.На первом заседании члены штаба обсудили комплекс первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей, поддержание бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сохранение устойчивой социально-экономической ситуации в регионе, информируют власти.

https://ria.ru/20221020/sotsproekt-1825516187.html

https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html

калужская область

россия

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владислав шапша, владимир путин, калужская область, россия, донецкая народная республика, введение военного положения на новых территориях россии