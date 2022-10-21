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Ответственность за проникновение на объекты силовых ведомств могут усилить - РИА Новости, 21.10.2022
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Ответственность за проникновение на объекты силовых ведомств могут усилить
Ответственность за проникновение на объекты силовых ведомств могут усилить - РИА Новости, 21.10.2022
Ответственность за проникновение на объекты силовых ведомств могут усилить
Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в Думу законопроект о повышении штрафов за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами объекты,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:15
2022-10-21T13:33
госдума рф
безопасность
единая россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в Думу законопроект о повышении штрафов за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами объекты, проект доступен в думской электронной базе.Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.Та же статья КоАП добавляется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Внесения вносятся в часть первую статьи 215.4 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, либо штраф в размере до 500 тысяч рублей."С момента начала специальной военной операции наблюдается повышенный интерес спецслужб Украины к таким объектам на территории нашей страны... Любителям острых ощущений и фотографий на территории атомных станций и других объектов повышенной опасности, стоит лишний раз задуматься о последствиях их действий, и в том числе о том, что их фотоотчеты могут быть использованы при подготовке терактов", - заявил журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
https://ria.ru/20220706/zakon-1800703211.html
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госдума рф, безопасность, единая россия, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Безопасность, Единая Россия, Вооруженные силы РФ
12:15 21.10.2022 (обновлено: 13:33 21.10.2022)
 
Ответственность за проникновение на объекты силовых ведомств могут усилить

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за проникновение на объекты силовых ведомств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в Думу законопроект о повышении штрафов за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами объекты, проект доступен в думской электронной базе.
Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.
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Та же статья КоАП добавляется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.
Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"В этой связи представляется необходимым часть первую статьи 215.4 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить квалифицирующим признаком - важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях", - сообщается в пояснительной записке.
Внесения вносятся в часть первую статьи 215.4 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, либо штраф в размере до 500 тысяч рублей.
"С момента начала специальной военной операции наблюдается повышенный интерес спецслужб Украины к таким объектам на территории нашей страны... Любителям острых ощущений и фотографий на территории атомных станций и других объектов повышенной опасности, стоит лишний раз задуматься о последствиях их действий, и в том числе о том, что их фотоотчеты могут быть использованы при подготовке терактов", - заявил журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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