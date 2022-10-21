https://ria.ru/20221021/zakhoronenie-1825818381.html
В Пальмире обнаружили массовое захоронение жертв ИГ*
В Пальмире обнаружили массовое захоронение жертв ИГ* - РИА Новости, 21.10.2022
В Пальмире обнаружили массовое захоронение жертв ИГ*
Сирийские власти обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство"* в городе Пальмира, передает гостелеканал Ikhbariya. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:00
2022-10-21T22:00
2022-10-21T22:00
война в сирии
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дамаск (город)
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КАИР, 21 окт – РИА Новости. Сирийские власти обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство"* в городе Пальмира, передает гостелеканал Ikhbariya."Рядом с историческим амфитеатром в Пальмире компетентные органы обнаружили массовое захоронение мирных жителей и военных, казненных боевиками ИГ* перед тем, как город освободили от их контроля", - передает телеканал.По данным радиостанции Sham FM, произведена эксгумация останков 12 человек, после установления личности останки будут переданы родственникам погибших.В мае 2015 года террористы ИГ* ("Исламское государство"*) захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, чьи археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220410/siriya-1782785009.html
https://ria.ru/20220723/ermitazh-1804558941.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пальмира, в мире, дамаск (город), исламское государство, юнеско
Война в Сирии, Пальмира, В мире, Дамаск (город), Исламское государство, ЮНЕСКО
В Пальмире обнаружили массовое захоронение жертв ИГ*
Ikhbariya: сирийские власти обнаружили массовое захоронение жертв ИГ в Пальмире
КАИР, 21 окт – РИА Новости.
Сирийские власти обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство"* в городе Пальмира, передает гостелеканал Ikhbariya
.
"Рядом с историческим амфитеатром в Пальмире компетентные органы обнаружили массовое захоронение мирных жителей и военных, казненных боевиками ИГ* перед тем, как город освободили от их контроля", - передает телеканал.
По данным радиостанции Sham FM, произведена эксгумация останков 12 человек, после установления личности останки будут переданы родственникам погибших.
В мае 2015 года террористы ИГ* ("Исламское государство"*) захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском
и Евфратом, чьи археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.
* Террористическая группировка, запрещенная в России